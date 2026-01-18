Бюджетне печиво з простих продуктів — рецепт домашньої випічки з горіховою посипкою

Домашнє печиво. Фото: smakuiemo.com.ua

Бюджетне печиво з простих продуктів — ідеальний варіант домашньої випічки, коли хочеться смачного без зайвих витрат. Для цього рецепта знадобляться доступні інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні. Печиво виходить м’яким усередині, з апетитною горіховою скоринкою та приємним медовим ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

мед — 100 г;

олія — 100 г;

борошно — 400 г;

розпушувач — 10 г.

Для горіхової посипки:

борошно — 70 г;

вершкове масло — 50 г;

цукор — 70 г;

подрібнені горіхи — 100 г.

Додатково:

яєчний білок — 1 шт.;

пергамент для випікання — за потреби.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати яйця, цукор і ванільний цукор. Додати мед і ретельно перемішати вінчиком до однорідної, гладкої маси, щоб цукор почав розчинятися. Додати олію та ще раз добре перемішати, поки суміш не стане блискучою і рівномірною за консистенцією.

Олія та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Борошно поєднати з розпушувачем і додавати до рідкої основи частинами, кожного разу акуратно перемішуючи. Спочатку працювати ложкою, а коли тісто загусне продовжити замішування руками. Виходить м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

Тісто для печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати з тіста кулю, накрити або загорнути та залишити в холодному місці, щоб тісто стабілізувалося і з ним було зручніше працювати.

Приготування печива. Фото: smakuiemo.com.ua

Для горіхової крихти у мисці перетерти борошно з холодним вершковим маслом до стану дрібної крихти. Додати цукор і знову добре перетерти руками. Додати подрібнені горіхи та перемішати, щоб суміш стала розсипчастою й ароматною. Готове тісто поділяти на невеликі шматочки та формувати кульки. Яєчний білок злегка розмішати виделкою. Кожну кульку занурити в білок, після чого щедро обкатати в горіховій крихті.

Печиво на деко. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, посипкою догори. Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 °C до появи рум’яної скоринки й виразного аромату.

