Творожное печенье за 20 минут — быстрый и простой рецепт

Творожное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Творожное печенье готовится очень быстро — всего 20 минут. Нежные рулетики с ароматной кокосовой посыпкой получаются мягкими, сладкими и невероятно аппетитными. Идеальная выпечка к чаю или кофе, которая понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог кисломолочный (сухой, однородный) — 250 г;

щепотка соли;

сливочное масло — 80 г;

мука — примерно 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для посыпки:

сахар — 3 ст. л.;

кокосовая стружка — 2 ст. л.

Способ приготовления

Творог выложить в миску, добавить щепотку соли и сливочное масло, нарезанное кубиками, и размять вилкой до однородности. Добавить половину просеянной муки и разрыхлитель, начать замешивать плотное, упругое тесто, подсыпая остальную муку по мере необходимости.

Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, каждую раскатать скалкой до толщины 2-3 мм. Края подровнять ножом, посыпать поверхность сахаром и равномерно добавить кокосовую стружку. Плотно свернуть в рулет и нарезать на кусочки длиной 5-6 см.

Трубочки из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до румяного цвета. Готовое печенье немного остудить перед подачей.

Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные творожные трубочки получаются ароматными и сочными, с легкой сладостью и тонким кокосовым ароматом.

