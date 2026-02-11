Видео
Печенье за 20 минут — понадобится 250 г творога и 180 г муки

Дата публикации 11 февраля 2026 03:04
Творожное печенье за 20 минут — быстрый и простой рецепт
Творожное печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Творожное печенье готовится очень быстро — всего 20 минут. Нежные рулетики с ароматной кокосовой посыпкой получаются мягкими, сладкими и невероятно аппетитными. Идеальная выпечка к чаю или кофе, которая понравится всем.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный (сухой, однородный) — 250 г;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло — 80 г;
  • мука — примерно 180 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для посыпки:

  • сахар — 3 ст. л.;
  • кокосовая стружка — 2 ст. л.

Способ приготовления

Творог выложить в миску, добавить щепотку соли и сливочное масло, нарезанное кубиками, и размять вилкой до однородности. Добавить половину просеянной муки и разрыхлитель, начать замешивать плотное, упругое тесто, подсыпая остальную муку по мере необходимости.

рецепт сирного печива
Приготовление печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, каждую раскатать скалкой до толщины 2-3 мм. Края подровнять ножом, посыпать поверхность сахаром и равномерно добавить кокосовую стружку. Плотно свернуть в рулет и нарезать на кусочки длиной 5-6 см.

рецепт печива в духовці за 20 хвилин
Трубочки из теста. Фото: gospodynka.com.ua

Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 °C духовке около 20 минут до румяного цвета. Готовое печенье немного остудить перед подачей.

рецепт сирного печива за 20 хвилин
Готовое печенье. Фото: gospodynka.com.ua

Нежные творожные трубочки получаются ароматными и сочными, с легкой сладостью и тонким кокосовым ароматом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт рецепт выпечка творог печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
