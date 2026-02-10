Торт Хвилинка без духовки — швидкий рецепт із печивом і заварним кремом

Торт "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Торт "Хвилинка" — саме той десерт, який рятує, коли хочеться чогось солодкого без духовки, складних коржів і довгого очікування. У ньому все працює на результат: ніжний заварний крем, м’яке шоколадне печиво й тонкий шар глазурі, що додає глибини смаку. Готується швидко, а виглядає й смакує так, ніби над ним працювали годинами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (для заварного крему):

молоко — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

ванільний цукор — 10 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.;

вершкове масло — 60 г.

Для основи:

шоколадне пісочне печиво — 550–600 г.

Для шоколадної глазурі:

чорний шоколад (86 %) — 100 г;

рослинна олія — 30 мл.

Спосіб приготування

Половину холодного молока з’єднати з яйцями, цукром, ванільним цукром і кукурудзяним крохмалем. Добре перемішати вінчиком до повної однорідності, після чого додати решту молока.

Заварний крем. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити суміш на середній вогонь і, постійно помішуючи, довести до загущення. Як тільки крем починає кипіти й з’являються перші бульбашки, зняти з вогню. Додати вершкове масло та перемішати до гладкої, шовковистої текстури. Залишити крем на кілька хвилин, щоб він став теплим, але не гарячим.

Печиво та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Форму розміром приблизно 20×20 см застелити пергаментом або ацетатною плівкою. На дно викласти шар шоколадного печива, за потреби поламавши його. Зверху рівномірно розподілити частину крему. Повторювати шари, чергуючи печиво й крем, доки інгредієнти не закінчаться. Завершальний шар зробити кремовим. Накрити поверхню плівкою в контакт і поставити торт у холодильник на 30–40 хвилин.

Для глазурі чорний шоколад з’єднати з рослинною олією та розтопити на водяній бані до однорідної, глянцевої маси. Дістати торт із холодильника, зняти плівку та залити поверхню глазур’ю. Повернути торт у холодильник ще на 15–20 хвилин, щоб глазур стабілізувалася.

