Торт Минутка без духовки — быстрый рецепт с печеньем и заварным кремом

Торт "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Торт "Минутка" — именно тот десерт, который спасает, когда хочется чего-то сладкого без духовки, сложных коржей и долгого ожидания. В нем все работает на результат: нежный заварной крем, мягкое шоколадное печенье и тонкий слой глазури, добавляющий глубины вкуса. Готовится быстро, а выглядит и на вкус так, будто над ним работали часами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (для заварного крема):

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

сливочное масло — 60 г.

Для основы:

шоколадное песочное печенье — 550-600 г.

Для шоколадной глазури:

черный шоколад (86%) — 100 г;

растительное масло — 30 мл.

Способ приготовления

Половину холодного молока соединить с яйцами, сахаром, ванильным сахаром и кукурузным крахмалом. Хорошо перемешать венчиком до полной однородности, после чего добавить остальное молоко.

Заварной крем. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до загустения. Как только крем начинает кипеть и появляются первые пузырьки, снять с огня. Добавить сливочное масло и перемешать до гладкой, шелковистой текстуры. Оставить крем на несколько минут, чтобы он стал теплым, но не горячим.

Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Форму размером примерно 20×20 см застелить пергаментом или ацетатной пленкой. На дно выложить слой шоколадного печенья, при необходимости поломав его. Сверху равномерно распределить часть крема. Повторять слои, чередуя печенье и крем, пока ингредиенты не закончатся. Завершающий слой сделать кремовым. Накрыть поверхность пленкой в контакт и поставить торт в холодильник на 30-40 минут.

Для глазури черный шоколад соединить с растительным маслом и растопить на водяной бане до однородной, глянцевой массы. Достать торт из холодильника, снять пленку и залить поверхность глазурью. Вернуть торт в холодильник еще на 15-20 минут, чтобы глазурь стабилизировалась.

