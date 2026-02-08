Видео
Україна
Видео

Пирог "Выручайка" в микроволновке за 5 минут — вместо торта

Пирог "Выручайка" в микроволновке за 5 минут — вместо торта

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 03:04
Пирог Выручайка в микроволновке за 5 минут — быстрый десерт к чаю
Пирог "Выручайка". Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "Выручайка" — это рецепт, который действительно спасает в любой ситуации. Всего несколько простых ингредиентов, пять минут в микроволновке — и на столе появляется нежный, влажный десерт, который легко заменяет торт. Идеальное решение для быстрого домашнего чаепития без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • молоко — 80 мл.;
  • растительное или кокосовое масло — 3 ст. л.;
  • пшеничная мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • какао-порошок — 1-2 ст. л.

Для пропитки и декора:

  • молоко — 2-3 ст. л.;
  • сгущенное молоко — 1 ст. л.;
  • какао-порошок — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить яйцо и сахар, хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Влить масло и молоко, еще раз тщательно перемешать. По желанию добавить какао-порошок для шоколадного вкуса. Всыпать муку и разрыхлитель, замешать гладкое тесто без комочков. При необходимости добавить еще немного муки, чтобы консистенция была как густая сметана.

рецепт пирога за 5 хвилин
Шоколадное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для микроволновой печи или жаростойкую стеклянную форму диаметром около 18 см застелить пергаментом и выложить тесто, равномерно разравнивая поверхность. Готовить в микроволновке при мощности 800 Вт в течение 5 минут. При мощности 1000 Вт достаточно 4 минуты, а при 600 Вт пирог готовить 6-7 минут.

рецепт пирога в мікрохвильовці
Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Пока пирог готовится, смешать молоко со сгущенкой до однородности. Готовый горячий пирог осторожно достать из формы, перевернуть на тарелку и сразу полить молочной пропиткой. Оставить на 10 минут, чтобы жидкость хорошо впиталась. Перед подачей присыпать какао-порошком и нарезать порционными кусочками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка микроволновка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
