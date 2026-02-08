Пирог Выручайка в микроволновке за 5 минут — быстрый десерт к чаю

Пирог "Выручайка". Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "Выручайка" — это рецепт, который действительно спасает в любой ситуации. Всего несколько простых ингредиентов, пять минут в микроволновке — и на столе появляется нежный, влажный десерт, который легко заменяет торт. Идеальное решение для быстрого домашнего чаепития без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

молоко — 80 мл.;

растительное или кокосовое масло — 3 ст. л.;

пшеничная мука — 70 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

какао-порошок — 1-2 ст. л.

Для пропитки и декора:

молоко — 2-3 ст. л.;

сгущенное молоко — 1 ст. л.;

какао-порошок — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить яйцо и сахар, хорошо перемешать венчиком до однородной массы. Влить масло и молоко, еще раз тщательно перемешать. По желанию добавить какао-порошок для шоколадного вкуса. Всыпать муку и разрыхлитель, замешать гладкое тесто без комочков. При необходимости добавить еще немного муки, чтобы консистенция была как густая сметана.

Шоколадное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для микроволновой печи или жаростойкую стеклянную форму диаметром около 18 см застелить пергаментом и выложить тесто, равномерно разравнивая поверхность. Готовить в микроволновке при мощности 800 Вт в течение 5 минут. При мощности 1000 Вт достаточно 4 минуты, а при 600 Вт пирог готовить 6-7 минут.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Пока пирог готовится, смешать молоко со сгущенкой до однородности. Готовый горячий пирог осторожно достать из формы, перевернуть на тарелку и сразу полить молочной пропиткой. Оставить на 10 минут, чтобы жидкость хорошо впиталась. Перед подачей присыпать какао-порошком и нарезать порционными кусочками.

