Манный пирог с ягодами — простой рецепт, который невозможно испортить

Пирог с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот манный пирог с ягодами станет настоящей находкой для тех, кто любит простую выпечку. Вам нужно лишь смешать ингредиенты, дать манке немного настояться и поставить пирог в духовку. В результате получите красивый и вкусный десерт, который легко нарезать порционно и подавать к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

кефир — 250 мл.;

сахар — 1 стакан;

манка — 1 стакан;

масло растительное — 125 мл.;

мука пшеничная — 1 стакан;

сода — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

ягоды — 150 г;

крахмал — 1 ст. л.;

сливочное масло — для смазывания формы.

Способ приготовления

Яйца взбить со щепоткой соли до однородности, добавить кефир комнатной температуры и перемешать до гладкой массы. Всыпать сахар и дать ему частично раствориться, постоянно помешивая.

Ингредиенты для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить манку и хорошо вымесить, чтобы тесто стало однородным. Влить растительное масло, перемешать, затем добавить муку и соду и осторожно довести тесто до густой, но текучей консистенции. Оставить массу на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и по желанию застелить пергаментом.

Тесто и вишни. Фото: smakuiemo.com.ua

Ягоды смешать с крахмалом и аккуратно распределить по поверхности теста. Вылить тесто в форму, разровнять и выложить ягоды равномерно.

Готовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать пирог в разогретой до 170 °C духовке около 50 минут. Готовому пирогу дать немного остыть, затем нарезать на порционные куски и подавать к столу.

