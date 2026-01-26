Видео
Кекс к чаю "Минутка" без яиц — все смешать и в духовку

Кекс к чаю "Минутка" без яиц — все смешать и в духовку

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 03:04
Кекс Минутка без яиц и молока — простой рецепт к чаю
Кекс к чаю "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот кекс выручает, когда хочется домашней выпечки без лишних ингредиентов и долгих приготовлений. Без яиц, без молока, но с ярким ароматом апельсина и нежной текстурой. Все смешивается в одной миске и сразу отправляется в духовку — идеальный вариант к чаю на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • апельсиновый сок — 200 мл.;
  • сахар — 180 г;
  • подсолнечное масло — 100 мл.;
  • ванильный экстракт — по своему вкусу;
  • разрыхлитель — 16 г;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • кипяток — 80 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить апельсиновый сок и сахар, перемешать до частичного растворения кристаллов. Добавить подсолнечное масло и ванильный экстракт, еще раз хорошо перемешать.

рецепт швидкого пирога
Сок и мука. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске соединить муку с разрыхлителем. Постепенно добавить сухую смесь к жидким ингредиентам, перемешивая ложкой или венчиком до однородности, без комочков.

швидкий рецепт пирога
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить уксус и сразу же влить кипяток. Быстро перемешать — тесто станет гладким, блестящим и по консистенции будет напоминать густую сметану.

простий рецепт пирога
Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Поставить в духовку, разогретую до 180 ºC, и выпекать около 35 минут, пока кекс не станет румяным и упругим. Готовый кекс немного остудить, по желанию присыпать сахарной пудрой или подать с вареньем или джемом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка пирог к чаю
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
