Кекс Минутка без яиц и молока — простой рецепт к чаю

Кекс к чаю "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Этот кекс выручает, когда хочется домашней выпечки без лишних ингредиентов и долгих приготовлений. Без яиц, без молока, но с ярким ароматом апельсина и нежной текстурой. Все смешивается в одной миске и сразу отправляется в духовку — идеальный вариант к чаю на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука — 300 г;

апельсиновый сок — 200 мл.;

сахар — 180 г;

подсолнечное масло — 100 мл.;

ванильный экстракт — по своему вкусу;

разрыхлитель — 16 г;

уксус — 1 ч. л.;

кипяток — 80 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить апельсиновый сок и сахар, перемешать до частичного растворения кристаллов. Добавить подсолнечное масло и ванильный экстракт, еще раз хорошо перемешать.

Сок и мука. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске соединить муку с разрыхлителем. Постепенно добавить сухую смесь к жидким ингредиентам, перемешивая ложкой или венчиком до однородности, без комочков.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить уксус и сразу же влить кипяток. Быстро перемешать — тесто станет гладким, блестящим и по консистенции будет напоминать густую сметану.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом. Поставить в духовку, разогретую до 180 ºC, и выпекать около 35 минут, пока кекс не станет румяным и упругим. Готовый кекс немного остудить, по желанию присыпать сахарной пудрой или подать с вареньем или джемом.

