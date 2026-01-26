Відео
Україна
Кекс до чаю "Хвилинка" без яєць — все змішати й у духовку

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 03:04
Кекс Хвилинка без яєць і молока — простий рецепт до чаю
Кекс до чаю "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей кекс виручає, коли хочеться домашньої випічки без зайвих інгредієнтів і довгих приготувань. Без яєць, без молока, але з яскравим ароматом апельсина і ніжною текстурою. Усе змішується в одній мисці й одразу відправляється в духовку — ідеальний варіант до чаю на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г;
  • апельсиновий сік — 200 мл.;
  • цукор — 180 г;
  • соняшникова олія — 100 мл.;
  • ванільний екстракт — до свого смаку;
  • розпушувач — 16 г;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • окріп — 80 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати апельсиновий сік і цукор, перемішати до часткового розчинення кристалів. Додати соняшникову олію та ванільний екстракт, ще раз добре перемішати.

рецепт швидкого пирога
Сік та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати борошно з розпушувачем. Поступово додати суху суміш до рідких інгредієнтів, перемішуючи ложкою або вінчиком до однорідності, без грудочок.

швидкий рецепт пирога
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати оцет і одразу ж влити окріп. Швидко перемішати — тісто стане гладким, блискучим і за консистенцією нагадуватиме густу сметану.

простий рецепт пирога
Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією. Поставити у духовку, розігріту до 180 ºC, і випікати близько 35 хвилин, доки кекс не стане рум’яним і пружним. Готовий кекс трохи остудити, за бажанням присипати цукровою пудрою або подати з варенням чи джемом.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка пиріг до чаю
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
