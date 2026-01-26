Кекс Хвилинка без яєць і молока — простий рецепт до чаю

Кекс до чаю "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Цей кекс виручає, коли хочеться домашньої випічки без зайвих інгредієнтів і довгих приготувань. Без яєць, без молока, але з яскравим ароматом апельсина і ніжною текстурою. Усе змішується в одній мисці й одразу відправляється в духовку — ідеальний варіант до чаю на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г;

апельсиновий сік — 200 мл.;

цукор — 180 г;

соняшникова олія — 100 мл.;

ванільний екстракт — до свого смаку;

розпушувач — 16 г;

оцет — 1 ч. л.;

окріп — 80 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати апельсиновий сік і цукор, перемішати до часткового розчинення кристалів. Додати соняшникову олію та ванільний екстракт, ще раз добре перемішати.

Сік та борошно. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати борошно з розпушувачем. Поступово додати суху суміш до рідких інгредієнтів, перемішуючи ложкою або вінчиком до однорідності, без грудочок.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати оцет і одразу ж влити окріп. Швидко перемішати — тісто стане гладким, блискучим і за консистенцією нагадуватиме густу сметану.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олією. Поставити у духовку, розігріту до 180 ºC, і випікати близько 35 хвилин, доки кекс не стане рум’яним і пружним. Готовий кекс трохи остудити, за бажанням присипати цукровою пудрою або подати з варенням чи джемом.

