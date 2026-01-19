Пирог Солнышко рецепт — приготовление с фото быстрый десерт к чаю

Пирог "Солнышко". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Солнышко" — быстрый и простой десерт, который легко приготовить дома. Нежное дрожжевое тесто сочетается с начинкой, а хрустящая крошка делает пирог особенно аппетитным. Идеально для семейного чаепития или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

теплое молоко — 250 мл.;

щепотка соли;

сахар — 3 ст. л.;

масло — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

дрожжи сухие — 1 ст. л.;

мука — 500 г.

Для начинки:

шоколад/творог/вареная сгущенка — по выбору.

Для посыпки:

мука — 50 г;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л. (для смазывания).

Способ приготовления

Смешать теплое молоко со щепоткой соли и сахаром. Добавить масло и яйцо, перемешать. Всыпать дрожжи и просеянную муку поэтапно, замесить тесто руками до однородной консистенции. Переложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час для подъема.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики и раскатать лепешки. Выложить начинку и плотно защепить тесто.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом, выложить шарики с начинкой плотно друг к другу. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут для расстойки. Смазать взбитым желтком с молоком.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Для посыпки смешать муку, сахар и сливочное масло руками до состояния крошки. Посыпать сверху пирог. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 35-40 минут до золотистой корочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.