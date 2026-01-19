Видео
Україна
Пирог "Солнышко" за 15 минут до чая — по рецепту мамы

Пирог "Солнышко" за 15 минут до чая — по рецепту мамы

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 03:04
Пирог Солнышко рецепт — приготовление с фото быстрый десерт к чаю
Пирог "Солнышко". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Солнышко" — быстрый и простой десерт, который легко приготовить дома. Нежное дрожжевое тесто сочетается с начинкой, а хрустящая крошка делает пирог особенно аппетитным. Идеально для семейного чаепития или быстрого перекуса.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • теплое молоко — 250 мл.;
  • щепотка соли;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • масло — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • дрожжи сухие — 1 ст. л.;
  • мука — 500 г.

Для начинки:

  • шоколад/творог/вареная сгущенка — по выбору.

Для посыпки:

  • мука — 50 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л. (для смазывания).

Способ приготовления

Смешать теплое молоко со щепоткой соли и сахаром. Добавить масло и яйцо, перемешать. Всыпать дрожжи и просеянную муку поэтапно, замесить тесто руками до однородной консистенции. Переложить тесто в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час для подъема.

рецепт пирога до чаю
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики и раскатать лепешки. Выложить начинку и плотно защепить тесто.

рецепт пирога за 30 хвилин
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 26 см смазать сливочным маслом, выложить шарики с начинкой плотно друг к другу. Накрыть пищевой пленкой и оставить на 20 минут для расстойки. Смазать взбитым желтком с молоком.

простий рецепт домашнього пирога
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Для посыпки смешать муку, сахар и сливочное масло руками до состояния крошки. Посыпать сверху пирог. Выпекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 35-40 минут до золотистой корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
