Быстрый домашний пирог с вареньем и орехами — бюджетный рецепт, как в пекарне

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без сложных ингредиентов и долгих приготовлений. Простые продукты, которые всегда есть на кухне, превращаются в нежный, ароматный десерт со вкусом, легко конкурирующим с пекарней. Идеальный вариант к чаю, когда нужно быстро и вкусно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 6 ст. л.;

масло — 6 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

мука — 6 ст. л.;

разрыхлитель — 8-9 г;

варенье или джем — 400 г;

орехи — 150 г.

Способ приготовления

Яйца разбить в глубокую миску и взбить миксером до пышной, светлой массы. Когда смесь станет объемной, постепенно добавить сахар и продолжать взбивать, пока он полностью не растворится. Влить масло, перемешать до однородности, после чего добавить молоко. Масса должна оставаться воздушной и легкой. Муку заранее просеять и добавлять частями, осторожно вымешивая тесто лопаткой или венчиком. Вместе с последней порцией муки добавить разрыхлитель и еще раз аккуратно перемешать.

Варенье и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку разогреть до 200 °C. Форму размером примерно 20 × 30 см смазать растительным маслом и застелить пергаментом. Вылить в форму половину теста и равномерно распределить. Поставить в духовку и выпекать около 15 минут, чтобы образовалась нежная основа.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Варенье при необходимости немного подогреть, чтобы оно стало более жидким. Орехи измельчить ножом. Достать форму из духовки, аккуратно смазать корж вареньем, посыпать орехами и сверху вылить вторую половину теста, тщательно разравнивая поверхность.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Вернуть пирог в духовку и выпекать еще 15-20 минут при той же температуре. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог оставить в форме до полного остывания, после чего достать и снять пергамент. Перед подачей нарезать на порционные кусочки, по желанию присыпать сахарной пудрой.

