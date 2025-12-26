Відео
За копійки, а смак всі 100 — швидкий пиріг з простих продуктів

За копійки, а смак всі 100 — швидкий пиріг з простих продуктів

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 03:04
Швидкий домашній пиріг з варенням і горіхами — бюджетний рецепт, як у пекарні
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без складних інгредієнтів і довгих приготувань. Прості продукти, які завжди є на кухні, перетворюються на ніжний, ароматний десерт зі смаком, що легко конкурує з пекарнею. Ідеальний варіант до чаю, коли потрібно швидко й смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 6 ст. л.;
  • олія — 6 ст. л.;
  • молоко — 6 ст. л.;
  • борошно — 6 ст. л.;
  • розпушувач — 8–9 г;
  • варення або джем — 400 г;
  • горіхи — 150 г.

Спосіб приготування

Яйця розбити в глибоку миску та збити міксером до пишної, світлої маси. Коли суміш стане об’ємною, поступово додати цукор і продовжувати збивати, поки він повністю не розчиниться. Влити олію, перемішати до однорідності, після чого додати молоко. Маса повинна залишатися повітряною й легкою. Борошно заздалегідь просіяти та додавати частинами, обережно вимішуючи тісто лопаткою або вінчиком. Разом з останньою порцією борошна додати розпушувач і ще раз акуратно перемішати.

бюджетний рецепт пирога з варенням
Варення та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку розігріти до 200 °C. Форму розміром приблизно 20 × 30 см змастити олією та застелити пергаментом. Вилити у форму половину тіста й рівномірно розподілити. Поставити в духовку та випікати близько 15 хвилин, щоб утворилася ніжна основа.

бюджетний рецепт пирога
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Варення за потреби трохи підігріти, щоб воно стало рідкішим. Горіхи подрібнити ножем. Дістати форму з духовки, акуратно змастити корж варенням, посипати горіхами та зверху вилити другу половину тіста, ретельно розрівнюючи поверхню.

бюджетний рецепт пирога з джемом
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути пиріг у духовку та випікати ще 15–20 хвилин при тій самій температурі. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, після чого дістати й зняти пергамент. Перед подачею нарізати на порційні шматочки, за бажанням присипати цукровою пудрою.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
