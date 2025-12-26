Швидкий домашній пиріг з варенням і горіхами — бюджетний рецепт, як у пекарні

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг — справжня знахідка, коли хочеться домашньої випічки без складних інгредієнтів і довгих приготувань. Прості продукти, які завжди є на кухні, перетворюються на ніжний, ароматний десерт зі смаком, що легко конкурує з пекарнею. Ідеальний варіант до чаю, коли потрібно швидко й смачно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 6 ст. л.;

олія — 6 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

борошно — 6 ст. л.;

розпушувач — 8–9 г;

варення або джем — 400 г;

горіхи — 150 г.

Спосіб приготування

Яйця розбити в глибоку миску та збити міксером до пишної, світлої маси. Коли суміш стане об’ємною, поступово додати цукор і продовжувати збивати, поки він повністю не розчиниться. Влити олію, перемішати до однорідності, після чого додати молоко. Маса повинна залишатися повітряною й легкою. Борошно заздалегідь просіяти та додавати частинами, обережно вимішуючи тісто лопаткою або вінчиком. Разом з останньою порцією борошна додати розпушувач і ще раз акуратно перемішати.

Варення та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Духовку розігріти до 200 °C. Форму розміром приблизно 20 × 30 см змастити олією та застелити пергаментом. Вилити у форму половину тіста й рівномірно розподілити. Поставити в духовку та випікати близько 15 хвилин, щоб утворилася ніжна основа.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Варення за потреби трохи підігріти, щоб воно стало рідкішим. Горіхи подрібнити ножем. Дістати форму з духовки, акуратно змастити корж варенням, посипати горіхами та зверху вилити другу половину тіста, ретельно розрівнюючи поверхню.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути пиріг у духовку та випікати ще 15–20 хвилин при тій самій температурі. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг залишити у формі до повного охолодження, після чого дістати й зняти пергамент. Перед подачею нарізати на порційні шматочки, за бажанням присипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.