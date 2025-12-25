Пісний пиріг Намолений — рецепт десерту без яєць, молока та масла

Пісний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний морквяний бісквіт, крем та шоколадна глазур створюють гармонійний десерт. Він виходить вологим, насиченим і настільки вдалим, що важко повірити, що у складі немає ні яєць, ні молока, ні олії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

морква — 2 шт.;

сіль — ¼ ч. л.;

мускатний горіх — ¼ ч. л.;

цукор — 250 г;

сода або розпушувач — 1 ч. л.;

олія — 100 мл;

борошно — 330 г.

Для крема:

фруктовий сік — 350 мл.;

манка — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.

Для глазурі:

какао — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

вода — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву очистити й натерти на дрібній терці. Вона має бути соковитою — саме це робить бісквіт м’яким і вологим. Духовку розігріти до 200 °C. Моркву перекласти в глибоку миску, додати сіль, мускатний горіх і цукор. Добре перемішати, щоб морква пустила сік. Додати соду або розпушувач, влити олію й ще раз ретельно перемішати до блискучої, ароматної маси.

Бісквіт для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти й поступово додати до тіста, спочатку половину, потім решту. Перемішувати до однорідності — тісто має нагадувати густу сметану. Форму діаметром близько 24 см вистелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти й випікати при 200 °C 25–30 хвилин, орієнтуючись на свою духовку. Готовий корж дістати з форми та повністю остудити, після чого розрізати на 2–3 коржі.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему в каструлі змішати манку та цукор, влити фруктовий сік і добре розмішати. Поставити на плиту, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Зняти з плити й збити міксером до пишного, світлого крему. Збирати пиріг шарами: корж — щедрий шар крему, наступний корж — знову крем. Накрити верхнім коржем і вирівняти. Для глазурі змішати какао, цукор і борошно. Додати олію, влити воду, перемішати й прогріти на плиті до загущення, постійно помішуючи.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Дати глазурі трохи охолонути й покрити верх пирога. За бажанням прикрасити подрібненими горіхами. Готовий пиріг поставити в холодильник мінімум на 3–4 години, а краще на ніч.

