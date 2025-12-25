Відео
Пісний пиріг "Намолений" — рецепт без яєць, масла та молока

Дата публікації: 25 грудня 2025 03:04
Пісний пиріг Намолений — рецепт десерту без яєць, молока та масла
Пісний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжний морквяний бісквіт, крем та шоколадна глазур створюють гармонійний десерт. Він виходить вологим, насиченим і настільки вдалим, що важко повірити, що у складі немає ні яєць, ні молока, ні олії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • морква — 2 шт.;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • мускатний горіх — ¼ ч. л.;
  • цукор — 250 г;
  • сода або розпушувач — 1 ч. л.;
  • олія — 100 мл;
  • борошно — 330 г.

Для крема:

  • фруктовий сік — 350 мл.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.

Для глазурі:

  • какао — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • вода — 5 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву очистити й натерти на дрібній терці. Вона має бути соковитою — саме це робить бісквіт м’яким і вологим. Духовку розігріти до 200 °C. Моркву перекласти в глибоку миску, додати сіль, мускатний горіх і цукор. Добре перемішати, щоб морква пустила сік. Додати соду або розпушувач, влити олію й ще раз ретельно перемішати до блискучої, ароматної маси.

пісний пиріг рецепт десерту без яєць, молока та масла
Бісквіт для десерту. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно просіяти й поступово додати до тіста, спочатку половину, потім решту. Перемішувати до однорідності — тісто має нагадувати густу сметану. Форму діаметром близько 24 см вистелити пергаментом. Викласти тісто, розрівняти й випікати при 200 °C 25–30 хвилин, орієнтуючись на свою духовку. Готовий корж дістати з форми та повністю остудити, після чого розрізати на 2–3 коржі.

пісний пиріг рецепт десерту без яєць та молока
Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему в каструлі змішати манку та цукор, влити фруктовий сік і добре розмішати. Поставити на плиту, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, постійно помішуючи, доки маса не загусне. Зняти з плити й збити міксером до пишного, світлого крему. Збирати пиріг шарами: корж — щедрий шар крему, наступний корж — знову крем. Накрити верхнім коржем і вирівняти. Для глазурі змішати какао, цукор і борошно. Додати олію, влити воду, перемішати й прогріти на плиті до загущення, постійно помішуючи.

смачний пісний пиріг рецепт десерту без яєць та молока
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Дати глазурі трохи охолонути й покрити верх пирога. За бажанням прикрасити подрібненими горіхами. Готовий пиріг поставити в холодильник мінімум на 3–4 години, а краще на ніч.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
