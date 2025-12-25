Постный пирог Намоленный — рецепт десерта без яиц, молока и масла

Постный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный морковный бисквит, крем и шоколадная глазурь создают гармоничный десерт. Он получается влажным, насыщенным и настолько удачным, что трудно поверить, что в составе нет ни яиц, ни молока, ни масла.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

морковь — 2 шт.;

соль — ¼ ч. л.;

мускатный орех — ¼ ч. л.;

сахар — 250 г;

сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло — 100 мл.;

мука — 330 г.

Для крема:

фруктовый сок — 350 мл.;

манка — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.

Для глазури:

какао — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

масло — 1 ст. л.;

вода — 5 ст. л.

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Она должна быть сочной — именно это делает бисквит мягким и влажным. Духовку разогреть до 200 °C. Морковь переложить в глубокую миску, добавить соль, мускатный орех и сахар. Хорошо перемешать, чтобы морковь пустила сок. Добавить соду или разрыхлитель, влить масло и еще раз тщательно перемешать до блестящей, ароматной массы.

Бисквит для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и постепенно добавить в тесто, сначала половину, потом остальную. Перемешивать до однородности — тесто должно напоминать густую сметану. Форму диаметром около 24 см выстелить пергаментом. Выложить тесто, разровнять и выпекать при 200 °C 25-30 минут, ориентируясь на свою духовку. Готовый корж достать из формы и полностью остудить, после чего разрезать на 2-3 коржа.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в кастрюле смешать манку и сахар, влить фруктовый сок и хорошо размешать. Поставить на плиту, довести до кипения, уменьшить огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с плиты и взбить миксером до пышного, светлого крема. Собирать пирог слоями: корж — щедрый слой крема, следующий корж — снова крем. Накрыть верхним коржом и выровнять. Для глазури смешать какао, сахар и муку. Добавить масло, влить воду, перемешать и прогреть на плите до загустения, постоянно помешивая.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Дать глазури немного остыть и покрыть верх пирога. По желанию украсить измельченными орехами. Готовый пирог поставить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

