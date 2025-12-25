Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Постный пирог "Намоленный" — рецепт без яиц, масла и молока

Постный пирог "Намоленный" — рецепт без яиц, масла и молока

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 03:04
Постный пирог Намоленный — рецепт десерта без яиц, молока и масла
Постный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Нежный морковный бисквит, крем и шоколадная глазурь создают гармоничный десерт. Он получается влажным, насыщенным и настолько удачным, что трудно поверить, что в составе нет ни яиц, ни молока, ни масла.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 2 шт.;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • мускатный орех — ¼ ч. л.;
  • сахар — 250 г;
  • сода или разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло — 100 мл.;
  • мука — 330 г.

Для крема:

  • фруктовый сок — 350 мл.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.

Для глазури:

  • какао — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • вода — 5 ст. л.

Способ приготовления

Морковь очистить и натереть на мелкой терке. Она должна быть сочной — именно это делает бисквит мягким и влажным. Духовку разогреть до 200 °C. Морковь переложить в глубокую миску, добавить соль, мускатный орех и сахар. Хорошо перемешать, чтобы морковь пустила сок. Добавить соду или разрыхлитель, влить масло и еще раз тщательно перемешать до блестящей, ароматной массы.

пісний пиріг рецепт десерту без яєць, молока та масла
Бисквит для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Муку просеять и постепенно добавить в тесто, сначала половину, потом остальную. Перемешивать до однородности — тесто должно напоминать густую сметану. Форму диаметром около 24 см выстелить пергаментом. Выложить тесто, разровнять и выпекать при 200 °C 25-30 минут, ориентируясь на свою духовку. Готовый корж достать из формы и полностью остудить, после чего разрезать на 2-3 коржа.

пісний пиріг рецепт десерту без яєць та молока
Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема в кастрюле смешать манку и сахар, влить фруктовый сок и хорошо размешать. Поставить на плиту, довести до кипения, уменьшить огонь и варить, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Снять с плиты и взбить миксером до пышного, светлого крема. Собирать пирог слоями: корж — щедрый слой крема, следующий корж — снова крем. Накрыть верхним коржом и выровнять. Для глазури смешать какао, сахар и муку. Добавить масло, влить воду, перемешать и прогреть на плите до загустения, постоянно помешивая.

смачний пісний пиріг рецепт десерту без яєць та молока
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Дать глазури немного остыть и покрыть верх пирога. По желанию украсить измельченными орехами. Готовый пирог поставить в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт торт рецепт выпечка постная выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации