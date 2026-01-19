Пиріг Сонечко рецепт — приготування з фото швидкий десерт до чаю

Пиріг "Сонечко". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Сонечко" — швидкий і простий десерт, який легко приготувати вдома. Ніжне дріжджове тісто поєднується з начинкою, а хрустка крихта робить пиріг особливо апетитним. Ідеально для сімейного чаювання або швидкого перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

тепле молоко — 250 мл.;

дрібка солі;

цукор — 3 ст. л.;

олія — 80 г;

яйце — 1 шт.;

дріжджі сухі — 1 ст. л.;

борошно — 500 г.

Для начинки:

шоколад/кисломолочний сир/варене згущене молоко — за вибором.

Для посипки:

борошно — 50 г;

цукор — 2 ст. л.;

вершкове масло — 2 ст. л.;

яєчний жовток — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л. (для змащування).

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з дрібкою солі та цукром. Додати олію та яйце, перемішати. Всипати дріжджі та просіяне борошно поетапно, замісити тісто руками до однорідної консистенції. Перекласти тісто у миску, змащену олією, накрити харчовою плівкою і залишити на 1 годину для підйому.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки й розкачати коржики. Викласти начинку і щільно защіпати тісто.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 26 см змастити вершковим маслом, викласти кульки з начинкою щільно одна до одної. Накрити харчовою плівкою і залишити на 20 хвилин для вистоювання. Змастити збитим жовтком з молоком.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Для посипки змішати борошно, цукор і вершкове масло руками до стану крихти. Посипати зверху пиріг. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.

