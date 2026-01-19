Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг "Сонечко" за 15 хвилин до чаю — за рецептом мами

Пиріг "Сонечко" за 15 хвилин до чаю — за рецептом мами

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 03:04
Пиріг Сонечко рецепт — приготування з фото швидкий десерт до чаю
Пиріг "Сонечко". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Сонечко" — швидкий і простий десерт, який легко приготувати вдома. Ніжне дріжджове тісто поєднується з начинкою, а хрустка крихта робить пиріг особливо апетитним. Ідеально для сімейного чаювання або швидкого перекусу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • тепле молоко — 250 мл.;
  • дрібка солі;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • олія — 80 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • дріжджі сухі — 1 ст. л.;
  • борошно — 500 г.

Для начинки:

  • шоколад/кисломолочний сир/варене згущене молоко — за вибором.

Для посипки:

  • борошно — 50 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 2 ст. л.;
  • яєчний жовток — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л. (для змащування).

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко з дрібкою солі та цукром. Додати олію та яйце, перемішати. Всипати дріжджі та просіяне борошно поетапно, замісити тісто руками до однорідної консистенції. Перекласти тісто у миску, змащену олією, накрити харчовою плівкою і залишити на 1 годину для підйому.

рецепт пирога до чаю
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки й розкачати коржики. Викласти начинку і щільно защіпати тісто.

рецепт пирога за 30 хвилин
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 26 см змастити вершковим маслом, викласти кульки з начинкою щільно одна до одної. Накрити харчовою плівкою і залишити на 20 хвилин для вистоювання. Змастити збитим жовтком з молоком.

простий рецепт домашнього пирога
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Для посипки змішати борошно, цукор і вершкове масло руками до стану крихти. Посипати зверху пиріг. Випікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт випічка пиріг до чаю
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації