Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пиріг, який неможливо зіпсувати — змішати та поставити в духовку

Пиріг, який неможливо зіпсувати — змішати та поставити в духовку

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 03:04
Манний пиріг з ягодами — простий рецепт, який неможливо зіпсувати
Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей манний пиріг з ягодами стане справжньою знахідкою для тих, хто любить просту випічку. Вам потрібно лише змішати інгредієнти, дати манці трохи настоятися і поставити пиріг у духовку. В результаті отримаєте красивий і смачний десерт, який легко нарізати порційно та подавати до чаю чи кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • кефір — 250 мл.;
  • цукор — 1 склянка;
  • манка — 1 склянка;
  • олія рослинна — 125 мл;
  • борошно пшеничне — 1 склянка;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • ягоди — 150 г;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Яйця збити з дрібкою солі до однорідності, додати кефір кімнатної температури й перемішати до гладкої маси. Всипати цукор і дати йому частково розчинитися, постійно помішуючи.

рецепт пирога з манкою
Інгредієнти для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати манку й добре вимісити, щоб тісто стало однорідним. Влити рослинну олію, перемішати, потім додати борошно та соду й обережно довести тісто до густої, але текучої консистенції. Залишити масу на 10–15 хвилин, щоб манка набухла.

рецепт пирога з вишнями
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом і за бажанням застелити пергаментом.

пиріг з манкою та вишнями
Тісто та вишні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ягоди змішати з крохмалем і акуратно розподілити по поверхні тіста. Вилити тісто у форму, розрівняти та викласти ягоди рівномірно.

смачний пиріг з манкою та вишнями
Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 170 °C духовці близько 50 хвилин. Готовому пирогу дати трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматки та подавати до столу.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації