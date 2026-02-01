Манний пиріг з ягодами — простий рецепт, який неможливо зіпсувати

Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей манний пиріг з ягодами стане справжньою знахідкою для тих, хто любить просту випічку. Вам потрібно лише змішати інгредієнти, дати манці трохи настоятися і поставити пиріг у духовку. В результаті отримаєте красивий і смачний десерт, який легко нарізати порційно та подавати до чаю чи кави.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

кефір — 250 мл.;

цукор — 1 склянка;

манка — 1 склянка;

олія рослинна — 125 мл;

борошно пшеничне — 1 склянка;

сода — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

ягоди — 150 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

вершкове масло — для змащування форми.

Спосіб приготування

Яйця збити з дрібкою солі до однорідності, додати кефір кімнатної температури й перемішати до гладкої маси. Всипати цукор і дати йому частково розчинитися, постійно помішуючи.

Інгредієнти для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати манку й добре вимісити, щоб тісто стало однорідним. Влити рослинну олію, перемішати, потім додати борошно та соду й обережно довести тісто до густої, але текучої консистенції. Залишити масу на 10–15 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом і за бажанням застелити пергаментом.

Тісто та вишні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ягоди змішати з крохмалем і акуратно розподілити по поверхні тіста. Вилити тісто у форму, розрівняти та викласти ягоди рівномірно.

Готовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати пиріг у розігрітій до 170 °C духовці близько 50 хвилин. Готовому пирогу дати трохи охолонути, потім нарізати на порційні шматки та подавати до столу.

