Пиріг Виручайка в мікрохвильовці за 5 хвилин — швидкий десерт до чаю

Пиріг "Виручайка". Фото: smachnenke.com.ua

Пиріг "Виручайка" — це рецепт, який справді рятує у будь-якій ситуації. Усього кілька простих інгредієнтів, п’ять хвилин у мікрохвильовці — і на столі з’являється ніжний, вологий десерт, який легко замінює торт. Ідеальне рішення для швидкого домашнього чаювання без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

молоко — 80 мл;

рослинна або кокосова олія — 3 ст. л.;

пшеничне борошно — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

какао-порошок — 1–2 ст. л.

Для просочення та декору:

молоко — 2–3 ст. л.;

згущене молоко — 1 ст. л.;

какао-порошок — для посипання.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати яйце та цукор, добре перемішати вінчиком до однорідної маси. Влити олію та молоко, ще раз ретельно перемішати. За бажанням додати какао-порошок для шоколадного смаку. Всипати борошно та розпушувач, замішати гладке тісто без грудочок. За потреби додати ще трохи борошна, щоб консистенція була як густа сметана.

Шоколадне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для мікрохвильової печі або жаростійку скляну форму діаметром близько 18 см застелити пергаментом і викласти тісто, рівномірно розрівнюючи поверхню. Готувати в мікрохвильовці при потужності 800 Вт протягом 5 хвилин. За потужності 1000 Вт достатньо 4 хвилини, а при 600 Вт пиріг готувати 6–7 хвилин.

Готовий пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Поки пиріг готується, змішати молоко зі згущеним молоком до однорідності. Готовий гарячий пиріг обережно дістати з форми, перевернути на тарілку та одразу полити молочною просочкою. Залишити на 10 хвилин, щоб рідина добре вбралася. Перед подачею присипати какао-порошком і нарізати порційними шматочками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.