Печенье Мгновенное — быстрый рецепт без сливочного масла за 12 минут приготовления с фото

Печенье "Мгновенное". Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя выпечка может быть быстрой, бюджетной и удивительно вкусной. Это печенье готовится без сливочного масла, из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Пока разогревается духовка и закипает чайник, тесто уже готово к выпеканию.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л.;

мука — 150 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

ванилин — щепотка;

густой джем — несколько ложек;

сахарная пудра или кокосовая стружка — для подачи.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до светлой легкой пены. Добавить сметану или йогурт, тщательно перемешать до однородной консистенции.

Яйца и мука. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином, постепенно ввести в яичную массу и замешать густое, но мягкое тесто, похожее по текстуре на тесто для оладий.

Печенье и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить тесто ложкой небольшими порциями на противень, застеленный пергаментом. В центр каждой заготовки положить немного густого джема, накрыть небольшим количеством теста сверху, формируя аккуратные округлые изделия.

Готовое печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой до 190 °C духовке в течение 12-15 минут до румяной корочки. Готовое печенье слегка охладить, по желанию посыпать сахарной пудрой или обвалять в кокосовой стружке и подать к столу.

