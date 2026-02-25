Видео
Україна
Видео

Печенье "Мгновенное" за 12 минут, пока закипает чайник — рецепт

Печенье "Мгновенное" за 12 минут, пока закипает чайник — рецепт

Дата публикации 25 февраля 2026 03:04
Печенье Мгновенное — быстрый рецепт без сливочного масла за 12 минут приготовления с фото
Печенье "Мгновенное". Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя выпечка может быть быстрой, бюджетной и удивительно вкусной. Это печенье готовится без сливочного масла, из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Пока разогревается духовка и закипает чайник, тесто уже готово к выпеканию.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сметана или натуральный йогурт — 3 ст. л.;
  • мука — 150 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • густой джем — несколько ложек;
  • сахарная пудра или кокосовая стружка — для подачи.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до светлой легкой пены. Добавить сметану или йогурт, тщательно перемешать до однородной консистенции.

простий рецепт печива
Яйца и мука. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем и ванилином, постепенно ввести в яичную массу и замешать густое, но мягкое тесто, похожее по текстуре на тесто для оладий.

смачне печиво з джемом
Печенье и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить тесто ложкой небольшими порциями на противень, застеленный пергаментом. В центр каждой заготовки положить немного густого джема, накрыть небольшим количеством теста сверху, формируя аккуратные округлые изделия.

печиво з джемом за 12 хвилин
Готовое печенье. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой до 190 °C духовке в течение 12-15 минут до румяной корочки. Готовое печенье слегка охладить, по желанию посыпать сахарной пудрой или обвалять в кокосовой стружке и подать к столу.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт рецепт выпечка печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
