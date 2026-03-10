Польське печиво за 15 хвилин — швидкий рецепт з фото без складного замішування

"Польське" печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Це польське печиво давно підкорило домашніх кулінарів простотою та швидкістю приготування. Ніжне ванільне тісто поєднується з ароматним шоколадним шаром, а медова глазур і кокосова стружка додають випічці особливого смаку. Такий десерт готується швидко, але виходить настільки ароматним і м’яким, що зникає зі столу за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

цукор — 100 г;

масло вершкове розтоплене — 30 г;

олія рослинна — 70 мл.;

борошно пшеничне — 300–320 г;

розпушувач — 1 ч. л.

Для шоколадного тіста:

какао — 20 г;

молоко — 2–3 ч. л.

Для змащування:

мед — 2–3 ст. л.

Для посипання:

кокосова стружка — за смаком.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю, ванільним цукром і цукром до однорідної маси. Додати розтоплене вершкове масло та рослинну олію і ретельно перемішати. Окремо змішати борошно з розпушувачем. Поступово всипати суху суміш у яєчну масу та замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.

Тісто для печива. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на дві рівні частини. Одну частину ще раз поділити навпіл. До другої частини додати какао і молоко, ретельно вимішати до отримання шоколадного тіста, після чого також розділити його на дві частини.

Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти одну частину світлого тіста на пергамент і руками або качалкою сформувати прямокутний пласт. Зверху викласти частину темного тіста і розкачати до однакової товщини. Повторити ті самі дії з рештою тіста. Розкачати заготовки завтовшки приблизно 1 см, не притискаючи тісто надто сильно.

Готове печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 °C приблизно 20 хвилин до легкого рум’яного кольору. Потім одразу змастити гарячу поверхню медом і посипати кокосовою стружкою. Трохи остудити і нарізати печиво на ромби або невеликі шматочки. Таке шоколадно-ванільне печиво виходить ніжним, ароматним і чудово підходить до чаю або кави.

