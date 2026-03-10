Відео
Відео

Смачне "Польське" печиво за 15 хвилин — рецепт без замішування

Смачне "Польське" печиво за 15 хвилин — рецепт без замішування

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 03:04
Польське печиво за 15 хвилин — швидкий рецепт з фото без складного замішування
"Польське" печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Це польське печиво давно підкорило домашніх кулінарів простотою та швидкістю приготування. Ніжне ванільне тісто поєднується з ароматним шоколадним шаром, а медова глазур і кокосова стружка додають випічці особливого смаку. Такий десерт готується швидко, але виходить настільки ароматним і м’яким, що зникає зі столу за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • цукор — 100 г;
  • масло вершкове розтоплене — 30 г;
  • олія рослинна — 70 мл.;
  • борошно пшеничне — 300–320 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.

Для шоколадного тіста:

  • какао — 20 г;
  • молоко — 2–3 ч. л.

Для змащування:

  • мед — 2–3 ст. л.

Для посипання:

  • кокосова стружка — за смаком.

Спосіб приготування

Збити яйця з сіллю, ванільним цукром і цукром до однорідної маси. Додати розтоплене вершкове масло та рослинну олію і ретельно перемішати. Окремо змішати борошно з розпушувачем. Поступово всипати суху суміш у яєчну масу та замісити м’яке еластичне тісто, яке не липне до рук.

польське печиво за 15 хвилин
Тісто для печива. Фото: smachnenke.com.ua

Розділити тісто на дві рівні частини. Одну частину ще раз поділити навпіл. До другої частини додати какао і молоко, ретельно вимішати до отримання шоколадного тіста, після чого також розділити його на дві частини.

рецепт польського печива за 15 хвилин
Приготування печива. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти одну частину світлого тіста на пергамент і руками або качалкою сформувати прямокутний пласт. Зверху викласти частину темного тіста і розкачати до однакової товщини. Повторити ті самі дії з рештою тіста. Розкачати заготовки завтовшки приблизно 1 см, не притискаючи тісто надто сильно.

простий рецепт польського печива за 15 хвилин
Готове печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 °C приблизно 20 хвилин до легкого рум’яного кольору. Потім одразу змастити гарячу поверхню медом і посипати кокосовою стружкою. Трохи остудити і нарізати печиво на ромби або невеликі шматочки. Таке шоколадно-ванільне печиво виходить ніжним, ароматним і чудово підходить до чаю або кави.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі пиріг десерт випічка печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
