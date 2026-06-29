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Головна Смак Рецепт салату із баклажанів і помідорів: зникає зі столу за 1 хвилину

Рецепт салату із баклажанів і помідорів: зникає зі столу за 1 хвилину

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 12:04
Салат із баклажанів, помідорів і часнику: простий літній рецепт
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте смачний літній салат із простих продуктів, цей рецепт варто спробувати. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та часнику робить страву напрочуд ніжною, ароматною й настільки апетитною, що вона зникає зі столу за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт салату з баклажанами
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин. 
  2. Потім обсушити, додати яйце й добре перемішати.
  3. Обсмажити баклажани на невеликій кількості олії до золотистої скоринки, після чого викласти на паперовий рушник і повністю охолодити.
  4. Помідори нарізати кубиками, зелень дрібно подрібнити, часник пропустити через прес. 
  5. З'єднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець, ретельно перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин.

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рецепт помідори салат з баклажанів
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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