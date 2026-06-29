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Главная Вкус Рецепт салата из баклажанов и помидоров: исчезает со стола за 1 минуту

Рецепт салата из баклажанов и помидоров: исчезает со стола за 1 минуту

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 12:04
Салат из баклажанов, помидоров и чеснока: простой летний рецепт
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете вкусный летний салат из простых продуктов, этот рецепт стоит попробовать. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и чеснока делает блюдо удивительно нежным, ароматным и настолько аппетитным, что оно исчезает со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт салату з баклажанами
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут.
  2. Затем обсушить, добавить яйцо и хорошо перемешать.
  3. Обжарить баклажаны на небольшом количестве масла до золотистой корочки, после чего выложить на бумажное полотенце и полностью остудить.
  4. Помидоры нарезать кубиками, зелень мелко измельчить, чеснок пропустить через пресс.
  5. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 15 минут.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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