Салат из баклажанов, помидоров и чеснока: простой летний рецепт

Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете вкусный летний салат из простых продуктов, этот рецепт стоит попробовать. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и чеснока делает блюдо удивительно нежным, ароматным и настолько аппетитным, что оно исчезает со стола за считанные минуты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Затем обсушить, добавить яйцо и хорошо перемешать. Обжарить баклажаны на небольшом количестве масла до золотистой корочки, после чего выложить на бумажное полотенце и полностью остудить. Помидоры нарезать кубиками, зелень мелко измельчить, чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 15 минут.

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