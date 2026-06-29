Салат из баклажанов, помидоров и чеснока: простой летний рецепт

Рецепт салата из баклажанов и помидоров: исчезает со стола за 1 минуту
Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 12:04
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Если вы ищете вкусный летний салат из простых продуктов, этот рецепт стоит попробовать. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и чеснока делает блюдо удивительно нежным, ароматным и настолько аппетитным, что оно исчезает со стола за считанные минуты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут.
- Затем обсушить, добавить яйцо и хорошо перемешать.
- Обжарить баклажаны на небольшом количестве масла до золотистой корочки, после чего выложить на бумажное полотенце и полностью остудить.
- Помидоры нарезать кубиками, зелень мелко измельчить, чеснок пропустить через пресс.
- Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать и поставить в холодильник на 15 минут.
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