Рецепт салату "Писанка": хіт на Великдень 2026
Дата публікації: 30 березня 2026 13:29
Салат "Писанка". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Писанка" — це яскрава святкова страва, яка одразу привертає увагу на столі. Поєднання шинки, сиру та свіжої редиски створює ніжний і водночас насичений смак. Оригінальна подача у вигляді яйця додає особливого великоднього настрою. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для святкового меню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 6–8 шт.;
- шинка — 250 г;
- цибуля червона — 1 шт.;
- редиска — пучок;
- сир твердий — 150 г;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- зелена цибуля — за смаком;
- майонез — 2–3 ст. ложки;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Шинку, редиску та цибулю нарізати кубиками, сир натерти на терці.
- Додати кукурудзу, майонез, сіль і перець, перемішати до однорідності.
- Білки та жовтки натерти окремо.
- Салат викласти на тарілку у формі яйця, зверху прикрасити білком, жовтком і зеленою цибулею, створюючи візерунок.
