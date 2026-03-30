Головна Смак Рецепт салату "Писанка": хіт на Великдень 2026

Дата публікації: 30 березня 2026 13:29
Салат "Писанка". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Писанка" — це яскрава святкова страва, яка одразу привертає увагу на столі. Поєднання шинки, сиру та свіжої редиски створює ніжний і водночас насичений смак. Оригінальна подача у вигляді яйця додає особливого великоднього настрою. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для святкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 6–8 шт.;
  • шинка — 250 г;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • редиска — пучок;
  • сир твердий — 150 г;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • майонез — 2–3 ст. ложки;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт салату на Великдень
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Шинку, редиску та цибулю нарізати кубиками, сир натерти на терці. 
  2. Додати кукурудзу, майонез, сіль і перець, перемішати до однорідності.
  3. Білки та жовтки натерти окремо.
  4. Салат викласти на тарілку у формі яйця, зверху прикрасити білком, жовтком і зеленою цибулею, створюючи візерунок.

Юлія Щербак - Редактор
