Рецепт салату "Писанка": хіт на Великдень 2026

Салат "Писанка". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Писанка" — це яскрава святкова страва, яка одразу привертає увагу на столі. Поєднання шинки, сиру та свіжої редиски створює ніжний і водночас насичений смак. Оригінальна подача у вигляді яйця додає особливого великоднього настрою. Простий спосіб приготування робить цей рецепт ідеальним варіантом для святкового меню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 6–8 шт.;

шинка — 250 г;

цибуля червона — 1 шт.;

редиска — пучок;

сир твердий — 150 г;

кукурудза консервована — 1 банка;

зелена цибуля — за смаком;

майонез — 2–3 ст. ложки;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Шинку, редиску та цибулю нарізати кубиками, сир натерти на терці. Додати кукурудзу, майонез, сіль і перець, перемішати до однорідності. Білки та жовтки натерти окремо. Салат викласти на тарілку у формі яйця, зверху прикрасити білком, жовтком і зеленою цибулею, створюючи візерунок.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".