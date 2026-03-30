Рецепт салата "Писанка": хит на Пасху 2026

Салат "Писанка".

Салат "Писанка" — это яркое праздничное блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Сочетание ветчины, сыра и свежей редиски создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Оригинальная подача в виде яйца добавляет особого пасхального настроения. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным вариантом для праздничного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 6-8 шт.;

ветчина — 250 г;

лук красный — 1 шт.;

редиска — пучок;

сыр твердый — 150 г;

кукуруза консервированная — 1 банка;

зеленый лук — по вкусу;

майонез — 2-3 ст. ложки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление салата.

Способ приготовления

Ветчину, редис и лук нарезать кубиками, сыр натереть на терке. Добавить кукурузу, майонез, соль и перец, перемешать до однородности. Белки и желтки натереть отдельно. Салат выложить на тарелку в форме яйца, сверху украсить белком, желтком и зеленым луком, создавая узор.

