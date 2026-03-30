Рецепт салата "Писанка": хит на Пасху 2026
Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 13:29
Салат "Писанка".
Салат "Писанка" — это яркое праздничное блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Сочетание ветчины, сыра и свежей редиски создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Оригинальная подача в виде яйца добавляет особого пасхального настроения. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным вариантом для праздничного меню.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 6-8 шт.;
- ветчина — 250 г;
- лук красный — 1 шт.;
- редиска — пучок;
- сыр твердый — 150 г;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- зеленый лук — по вкусу;
- майонез — 2-3 ст. ложки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Ветчину, редис и лук нарезать кубиками, сыр натереть на терке.
- Добавить кукурузу, майонез, соль и перец, перемешать до однородности.
- Белки и желтки натереть отдельно.
- Салат выложить на тарелку в форме яйца, сверху украсить белком, желтком и зеленым луком, создавая узор.
Читайте Новини.LIVE!
