Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт салата "Писанка": хит на Пасху 2026

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 13:29
Рецепт салата "Писанка: хит на Пасху 2026
Салат "Писанка". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Писанка" — это яркое праздничное блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Сочетание ветчины, сыра и свежей редиски создает нежный и одновременно насыщенный вкус. Оригинальная подача в виде яйца добавляет особого пасхального настроения. Простой способ приготовления делает этот рецепт идеальным вариантом для праздничного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 6-8 шт.;
  • ветчина — 250 г;
  • лук красный — 1 шт.;
  • редиска — пучок;
  • сыр твердый — 150 г;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • майонез — 2-3 ст. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт салату на Великдень
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Ветчину, редис и лук нарезать кубиками, сыр натереть на терке.
  2. Добавить кукурузу, майонез, соль и перец, перемешать до однородности.
  3. Белки и желтки натереть отдельно.
  4. Салат выложить на тарелку в форме яйца, сверху украсить белком, желтком и зеленым луком, создавая узор.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Пасха яйца салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации