Салат "Панянка" на Пасху: дешевле Оливье, а уходит первым со стола

Салат "Панянка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Панянка" — это нежное и легкое блюдо, которое может стать главным украшением праздничного стола. Сочетание моркови, сыра и яблока создает интересный баланс вкуса с легкой сладостью. Благодаря слоям салат выглядит аппетитно и быстро пропитывается.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 2 ст. ложки + для слоев;

соль — по вкусу;

яйца вареные — 4 шт.;

сыр плавленый — 2 шт.;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, майонез и соль, перемешать до однородности. Яйца разделить на белки и желтки. Плавленый сыр натереть на мелкой терке, предварительно охладив его 15 минут в морозильнике. Выложить первым слоем и добавить тонкий слой майонеза. Добавить натертые белки, слегка смазать майонезом. Выложить половину морковной массы. Яблоко очистить, натереть на крупной терке и выложить слоем, сверху распределить оставшуюся морковь. Повторить слой из плавленого сыра, добавить немного майонеза, выложить белки и снова слегка смазать. Завершить салат натертыми желтками и тонким слоем майонеза. Дать настояться перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".