Салат "Панянка" на Пасху: дешевле Оливье, а уходит первым со стола

Салат "Панянка" на Пасху: дешевле Оливье, а уходит первым со стола

Дата публикации 29 марта 2026 12:34
Салат "Панянка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Панянка" — это нежное и легкое блюдо, которое может стать главным украшением праздничного стола. Сочетание моркови, сыра и яблока создает интересный баланс вкуса с легкой сладостью. Благодаря слоям салат выглядит аппетитно и быстро пропитывается.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 2 ст. ложки + для слоев;
  • соль — по вкусу;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр плавленый — 2 шт.;
  • яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, майонез и соль, перемешать до однородности. Яйца разделить на белки и желтки.
  2. Плавленый сыр натереть на мелкой терке, предварительно охладив его 15 минут в морозильнике.
  3. Выложить первым слоем и добавить тонкий слой майонеза.
  4. Добавить натертые белки, слегка смазать майонезом. Выложить половину морковной массы.
  5. Яблоко очистить, натереть на крупной терке и выложить слоем, сверху распределить оставшуюся морковь.
  6. Повторить слой из плавленого сыра, добавить немного майонеза, выложить белки и снова слегка смазать.
  7. Завершить салат натертыми желтками и тонким слоем майонеза. Дать настояться перед подачей.

