Салат "Панянка" на Пасху: дешевле Оливье, а уходит первым со стола
Дата публикации 29 марта 2026 12:34
Салат "Панянка" — это нежное и легкое блюдо, которое может стать главным украшением праздничного стола. Сочетание моркови, сыра и яблока создает интересный баланс вкуса с легкой сладостью. Благодаря слоям салат выглядит аппетитно и быстро пропитывается.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 2 ст. ложки + для слоев;
- соль — по вкусу;
- яйца вареные — 4 шт.;
- сыр плавленый — 2 шт.;
- яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
Способ приготовления
- Морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок, майонез и соль, перемешать до однородности. Яйца разделить на белки и желтки.
- Плавленый сыр натереть на мелкой терке, предварительно охладив его 15 минут в морозильнике.
- Выложить первым слоем и добавить тонкий слой майонеза.
- Добавить натертые белки, слегка смазать майонезом. Выложить половину морковной массы.
- Яблоко очистить, натереть на крупной терке и выложить слоем, сверху распределить оставшуюся морковь.
- Повторить слой из плавленого сыра, добавить немного майонеза, выложить белки и снова слегка смазать.
- Завершить салат натертыми желтками и тонким слоем майонеза. Дать настояться перед подачей.
