Рецепт весеннего салата Дама с характером: понадобится пекинская капуста

Весенний салат "Дама с характером" за 10 мин: понадобится пекинская капуста

Дата публикации 24 марта 2026 13:04
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот весенний салат "Дама с характером" сочетает нежность пекинской капусты и насыщенный вкус сочной свинины. Легкая текстура, яичная соломка и аромат свежего укропа делают блюдо сбалансированным и очень аппетитным. Такой рецепт прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • свинина жареная — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • красный лук — 0,5 шт;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • майонез — 2 ст.л.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца добавить в миску, слегка взбить со щепоткой соли до однородности.
  2. Разогреть сковородку, добавить немного масла и приготовить тонкие яичные блины. Дать им остыть, после чего нарезать тонкой соломкой.
  3. Свинину добавить на разогретую сковороду и приготовить до румяной корочки, в конце добавить соль и перец.
  4. Оставить немного остыть и нарезать кусочками.
  5. Пекинскую капусту тонко нарезать и слегка разобрать руками.
  6. Красный лук нарезать тонкими перьями, укроп измельчить.
  7. В миске соединить капусту, свинину, лук и зелень.
  8. Добавить яичную соломку, заправить сметаной и майонезом и осторожно перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
