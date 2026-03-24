Рецепт весеннего салата Дама с характером: понадобится пекинская капуста

Весенний салат "Дама с характером" за 10 мин: понадобится пекинская капуста
Дата публикации 24 марта 2026 13:04
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот весенний салат "Дама с характером" сочетает нежность пекинской капусты и насыщенный вкус сочной свинины. Легкая текстура, яичная соломка и аромат свежего укропа делают блюдо сбалансированным и очень аппетитным. Такой рецепт прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300 г;
- свинина жареная — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- красный лук — 0,5 шт;
- укроп — небольшой пучок;
- сметана — 2 ст.л.;
- майонез — 2 ст.л.
Способ приготовления
- Яйца добавить в миску, слегка взбить со щепоткой соли до однородности.
- Разогреть сковородку, добавить немного масла и приготовить тонкие яичные блины. Дать им остыть, после чего нарезать тонкой соломкой.
- Свинину добавить на разогретую сковороду и приготовить до румяной корочки, в конце добавить соль и перец.
- Оставить немного остыть и нарезать кусочками.
- Пекинскую капусту тонко нарезать и слегка разобрать руками.
- Красный лук нарезать тонкими перьями, укроп измельчить.
- В миске соединить капусту, свинину, лук и зелень.
- Добавить яичную соломку, заправить сметаной и майонезом и осторожно перемешать.
