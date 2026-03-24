Рецепт весеннего салата Дама с характером: понадобится пекинская капуста

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот весенний салат "Дама с характером" сочетает нежность пекинской капусты и насыщенный вкус сочной свинины. Легкая текстура, яичная соломка и аромат свежего укропа делают блюдо сбалансированным и очень аппетитным. Такой рецепт прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

свинина жареная — 200 г;

яйца — 3 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

красный лук — 0,5 шт;

укроп — небольшой пучок;

сметана — 2 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Яйца добавить в миску, слегка взбить со щепоткой соли до однородности. Разогреть сковородку, добавить немного масла и приготовить тонкие яичные блины. Дать им остыть, после чего нарезать тонкой соломкой. Свинину добавить на разогретую сковороду и приготовить до румяной корочки, в конце добавить соль и перец. Оставить немного остыть и нарезать кусочками. Пекинскую капусту тонко нарезать и слегка разобрать руками. Красный лук нарезать тонкими перьями, укроп измельчить. В миске соединить капусту, свинину, лук и зелень. Добавить яичную соломку, заправить сметаной и майонезом и осторожно перемешать.

