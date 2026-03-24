Рецепт весняного салату Дама з характером: знадобиться пекінська капуста

Весняний салат "Дама з характером" за 10 хв: знадобиться пекінська капуста
Дата публікації: 24 березня 2026 13:04
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей весняний салат "Дама з характером" поєднує ніжність пекінської капусти та насичений смак соковитої свинини. Легка текстура, яєчна соломка і аромат свіжого кропу роблять страву збалансованою та дуже апетитною. Такий рецепт чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300 г;
- свинина смажена — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- червона цибуля — 0,5 шт.;
- кріп — невеликий пучок;
- сметана — 2 ст.л.;
- майонез — 2 ст.л.
Спосіб приготування
- Яйця додати у миску, злегка збити з дрібкою солі до однорідності.
- Розігріти сковорідку, додати трохи олії та приготувати тонкі яєчні млинці. Дати їм охолонути, після чого нарізати тонкою соломкою.
- Свинину додати на розігріту сковорідку та приготувати до рум’яної скоринки, наприкінці додати сіль і перець.
- Залишити трохи охолонути та нарізати шматочками.
- Пекінську капусту тонко нарізати та злегка розпушити руками.
- Червону цибулю нарізати тонкими пір’ями, кріп подрібнити.
- У мисці поєднати капусту, свинину, цибулю та зелень.
- Додати яєчну соломку, заправити сметаною та майонезом і обережно перемішати.
