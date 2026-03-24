Весняний салат "Дама з характером" за 10 хв: знадобиться пекінська капуста

Весняний салат "Дама з характером" за 10 хв: знадобиться пекінська капуста

Дата публікації: 24 березня 2026 13:04
Рецепт весняного салату Дама з характером: знадобиться пекінська капуста
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей весняний салат "Дама з характером" поєднує ніжність пекінської капусти та насичений смак соковитої свинини. Легка текстура, яєчна соломка і аромат свіжого кропу роблять страву збалансованою та дуже апетитною. Такий рецепт чудово підходить як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 300 г;
  • свинина смажена — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • червона цибуля — 0,5 шт.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сметана — 2 ст.л.;
  • майонез — 2 ст.л.
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця додати у миску, злегка збити з дрібкою солі до однорідності.
  2. Розігріти сковорідку, додати трохи олії та приготувати тонкі яєчні млинці. Дати їм охолонути, після чого нарізати тонкою соломкою.
  3. Свинину додати на розігріту сковорідку та приготувати до рум’яної скоринки, наприкінці додати сіль і перець.
  4. Залишити трохи охолонути та нарізати шматочками.
  5. Пекінську капусту тонко нарізати та злегка розпушити руками.
  6. Червону цибулю нарізати тонкими пір’ями, кріп подрібнити.
  7. У мисці поєднати капусту, свинину, цибулю та зелень.
  8. Додати яєчну соломку, заправити сметаною та майонезом і обережно перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
