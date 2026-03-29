Салат "Панянка" на Великдень: дешевший за Олівʼє, а йде першим зі столу
Дата публікації: 29 березня 2026 12:34
Салат "Панянка" — це ніжна та легка страва, яка може стати головною прикрасою святкового столу. Поєднання моркви, сиру та яблука створює цікавий баланс смаку з легкою солодкістю. Завдяки шарам салат виглядає апетитно і швидко просочується.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- майонез — 2 ст. ложки + для шарів;
- сіль — за смаком;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир плавлений — 2 шт.;
- яблуко кисло-солодке — 1 шт.
Спосіб приготування
- Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, майонез і сіль, перемішати до однорідності. Яйця розділити на білки та жовтки.
- Плавлений сир натерти на дрібній тертці, попередньо охолодивши його 15 хвилин у морозильнику.
- Викласти першим шаром і додати тонкий шар майонезу.
- Додати натерті білки, злегка змастити майонезом. Викласти половину морквяної маси.
- Яблуко очистити, натерти на крупній тертці та викласти шаром, зверху розподілити решту моркви.
- Повторити шар із плавленого сиру, додати трохи майонезу, викласти білки і знову злегка змастити.
- Завершити салат натертими жовтками та тонким шаром майонезу. Дати настоятися перед подачею.
Реклама