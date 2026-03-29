Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Панянка" на Великдень: дешевший за Олівʼє, а йде першим зі столу

Салат "Панянка" на Великдень: дешевший за Олівʼє, а йде першим зі столу

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 12:34
Салат "Панянка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Панянка" — це ніжна та легка страва, яка може стати головною прикрасою святкового столу. Поєднання моркви, сиру та яблука створює цікавий баланс смаку з легкою солодкістю. Завдяки шарам салат виглядає апетитно і швидко просочується. 

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 2 ст. ложки + для шарів;
  • сіль — за смаком;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир плавлений — 2 шт.;
  • яблуко кисло-солодке — 1 шт.
рецепт салату на Великдень
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, майонез і сіль, перемішати до однорідності. Яйця розділити на білки та жовтки.
  2. Плавлений сир натерти на дрібній тертці, попередньо охолодивши його 15 хвилин у морозильнику.
  3. Викласти першим шаром і додати тонкий шар майонезу.
  4. Додати натерті білки, злегка змастити майонезом. Викласти половину морквяної маси.
  5. Яблуко очистити, натерти на крупній тертці та викласти шаром, зверху розподілити решту моркви.
  6. Повторити шар із плавленого сиру, додати трохи майонезу, викласти білки і знову злегка змастити.
  7. Завершити салат натертими жовтками та тонким шаром майонезу. Дати настоятися перед подачею.

Великдень Великодній тиждень салат рецепт великодній кошик
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації