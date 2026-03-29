Салат "Панянка" на Великдень: дешевший за Олівʼє, а йде першим зі столу

Салат "Панянка". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Панянка" — це ніжна та легка страва, яка може стати головною прикрасою святкового столу. Поєднання моркви, сиру та яблука створює цікавий баланс смаку з легкою солодкістю. Завдяки шарам салат виглядає апетитно і швидко просочується.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

майонез — 2 ст. ложки + для шарів;

сіль — за смаком;

яйця варені — 4 шт.;

сир плавлений — 2 шт.;

яблуко кисло-солодке — 1 шт.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Моркву натерти на дрібній тертці, додати подрібнений часник, майонез і сіль, перемішати до однорідності. Яйця розділити на білки та жовтки. Плавлений сир натерти на дрібній тертці, попередньо охолодивши його 15 хвилин у морозильнику. Викласти першим шаром і додати тонкий шар майонезу. Додати натерті білки, злегка змастити майонезом. Викласти половину морквяної маси. Яблуко очистити, натерти на крупній тертці та викласти шаром, зверху розподілити решту моркви. Повторити шар із плавленого сиру, додати трохи майонезу, викласти білки і знову злегка змастити. Завершити салат натертими жовтками та тонким шаром майонезу. Дати настоятися перед подачею.

