Головна Смак Рецепт ситного салату за 10 хвилин: замість вечері для схудення

Рецепт ситного салату за 10 хвилин: замість вечері для схудення

Дата публікації: 28 квітня 2026 21:44
Рецепт ситного салату за 10 хвилин: замість вечері для схудення
Салат з тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант для легкої, але ситної вечері. Поєднання тунця, яєць і овочів забезпечує баланс смаку та поживності. Готується за лічені хвилини, а відчуття ситості залишається надовго.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • тунець консервований — 1 банка;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • картопля відварена — 2–3 шт.;
  • огірки — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 невелика;
  • сметана — 2–3 ст. л.;
  • лимонний сік або гірчиця — за бажанням;
  • сіль, перець — за смаком.
Салат з тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, за потреби пом’якшити окропом або слабким оцтовим розчином.
  2. Огірки нарізати півколами, яйця та картоплю — кубиками.
  3. Тунець додати шматочками, попередньо зливши рідину.
  4. Усі інгредієнти з’єднати, додати сіль, перець і заправити сметаною.
  5. За бажанням додати трохи лимонного соку або гірчиці для більш виразного смаку.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
