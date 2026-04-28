Рецепт ситного салату за 10 хвилин: замість вечері для схудення
Дата публікації: 28 квітня 2026 21:44
Салат з тунцем. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — ідеальний варіант для легкої, але ситної вечері. Поєднання тунця, яєць і овочів забезпечує баланс смаку та поживності. Готується за лічені хвилини, а відчуття ситості залишається надовго.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- тунець консервований — 1 банка;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- картопля відварена — 2–3 шт.;
- огірки — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 невелика;
- сметана — 2–3 ст. л.;
- лимонний сік або гірчиця — за бажанням;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, за потреби пом’якшити окропом або слабким оцтовим розчином.
- Огірки нарізати півколами, яйця та картоплю — кубиками.
- Тунець додати шматочками, попередньо зливши рідину.
- Усі інгредієнти з’єднати, додати сіль, перець і заправити сметаною.
- За бажанням додати трохи лимонного соку або гірчиці для більш виразного смаку.
