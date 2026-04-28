Рецепт ситного салату за 10 хвилин: замість вечері для схудення

Салат з тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний варіант для легкої, але ситної вечері. Поєднання тунця, яєць і овочів забезпечує баланс смаку та поживності. Готується за лічені хвилини, а відчуття ситості залишається надовго.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

тунець консервований — 1 банка;

яйця варені — 2–3 шт.;

картопля відварена — 2–3 шт.;

огірки — 1–2 шт.;

цибуля — 1 невелика;

сметана — 2–3 ст. л.;

лимонний сік або гірчиця — за бажанням;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, за потреби пом’якшити окропом або слабким оцтовим розчином. Огірки нарізати півколами, яйця та картоплю — кубиками. Тунець додати шматочками, попередньо зливши рідину. Усі інгредієнти з’єднати, додати сіль, перець і заправити сметаною. За бажанням додати трохи лимонного соку або гірчиці для більш виразного смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".