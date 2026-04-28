Рецепт сытного салата за 10 минут: вместо ужина для похудения
Дата публикации 28 апреля 2026 21:44
Салат с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — идеальный вариант для легкого, но сытного ужина. Сочетание тунца, яиц и овощей обеспечивает баланс вкуса и питательности. Готовится за считанные минуты, а ощущение сытости остается надолго.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тунец консервированный — 1 банка;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- картофель отварной — 2-3 шт.;
- огурцы — 1-2 шт.;
- лук — 1 небольшой;
- сметана — 2-3 ст. л.;
- лимонный сок или горчица — по желанию;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать тонкими полукольцами, при необходимости смягчить кипятком или слабым уксусным раствором.
- Огурцы нарезать полукольцами, яйца и картофель — кубиками.
- Тунец добавить кусочками, предварительно слив жидкость.
- Все ингредиенты соединить, добавить соль, перец и заправить сметаной.
- По желанию добавить немного лимонного сока или горчицы для более выразительного вкуса.
