Рецепт сытного салата за 10 минут: вместо ужина для похудения

Салат с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант для легкого, но сытного ужина. Сочетание тунца, яиц и овощей обеспечивает баланс вкуса и питательности. Готовится за считанные минуты, а ощущение сытости остается надолго.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

тунец консервированный — 1 банка;

яйца вареные — 2-3 шт.;

картофель отварной — 2-3 шт.;

огурцы — 1-2 шт.;

лук — 1 небольшой;

сметана — 2-3 ст. л.;

лимонный сок или горчица — по желанию;

соль, перец — по вкусу.

Салат с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, при необходимости смягчить кипятком или слабым уксусным раствором. Огурцы нарезать полукольцами, яйца и картофель — кубиками. Тунец добавить кусочками, предварительно слив жидкость. Все ингредиенты соединить, добавить соль, перец и заправить сметаной. По желанию добавить немного лимонного сока или горчицы для более выразительного вкуса.

