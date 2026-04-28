Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт сытного салата за 10 минут: вместо ужина для похудения

Рецепт сытного салата за 10 минут: вместо ужина для похудения

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 21:44
Рецепт сытного салата за 10 минут: вместо ужина для похудения
Салат с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный вариант для легкого, но сытного ужина. Сочетание тунца, яиц и овощей обеспечивает баланс вкуса и питательности. Готовится за считанные минуты, а ощущение сытости остается надолго.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • тунец консервированный — 1 банка;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • картофель отварной — 2-3 шт.;
  • огурцы — 1-2 шт.;
  • лук — 1 небольшой;
  • сметана — 2-3 ст. л.;
  • лимонный сок или горчица — по желанию;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт салату з тунцем
Салат с тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами, при необходимости смягчить кипятком или слабым уксусным раствором.
  2. Огурцы нарезать полукольцами, яйца и картофель — кубиками.
  3. Тунец добавить кусочками, предварительно слив жидкость.
  4. Все ингредиенты соединить, добавить соль, перец и заправить сметаной.
  5. По желанию добавить немного лимонного сока или горчицы для более выразительного вкуса.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации