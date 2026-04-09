Рецепт смачного паштету: знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків

Домашній паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить прості, але смачні страви. Завдяки вершкам і вершковому маслу він виходить особливо ніжним і кремовим. Простий спосіб приготування дозволяє легко зробити його вдома, а результат точно перевершить магазинні варіанти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 100 г;

печінка — 500 г;

вершки — 100 г;

куркума — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Моркву очистити та нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити. На пательні розтопити частину вершкового масла, додати овочі та обсмажити до м’якості й аромату. Окремо обсмажити печінку до готовності, щоб вона залишалася ніжною всередині. Додати решту вершкового масла, повернути овочі, всипати куркуму, сіль і перець. Додати вершки, перемішати та прогріти ще кілька хвилин, щоб інгредієнти поєдналися. Гарячу масу перебити блендером до гладкої консистенції. Перекласти у форму, охолодити та дати настоятися в холодильнику — так паштет стане ще ніжнішим і смачнішим.

