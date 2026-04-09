Рецепт смачного паштету: знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків
Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить прості, але смачні страви. Завдяки вершкам і вершковому маслу він виходить особливо ніжним і кремовим. Простий спосіб приготування дозволяє легко зробити його вдома, а результат точно перевершить магазинні варіанти.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- печінка — 500 г;
- вершки — 100 г;
- куркума — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Моркву очистити та нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити.
- На пательні розтопити частину вершкового масла, додати овочі та обсмажити до м’якості й аромату.
- Окремо обсмажити печінку до готовності, щоб вона залишалася ніжною всередині.
- Додати решту вершкового масла, повернути овочі, всипати куркуму, сіль і перець.
- Додати вершки, перемішати та прогріти ще кілька хвилин, щоб інгредієнти поєдналися.
- Гарячу масу перебити блендером до гладкої консистенції.
- Перекласти у форму, охолодити та дати настоятися в холодильнику — так паштет стане ще ніжнішим і смачнішим.
