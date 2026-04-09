Рецепт смачного паштету: знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків

Рецепт смачного паштету: знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків

Дата публікації: 9 квітня 2026 21:04
Рецепт смачного паштету: знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків
Домашній паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить прості, але смачні страви. Завдяки вершкам і вершковому маслу він виходить особливо ніжним і кремовим. Простий спосіб приготування дозволяє легко зробити його вдома, а результат точно перевершить магазинні варіанти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • печінка — 500 г;
  • вершки — 100 г;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.
рецепт паштету з печінки
Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву очистити та нарізати невеликими шматочками, цибулю подрібнити.
  2. На пательні розтопити частину вершкового масла, додати овочі та обсмажити до м’якості й аромату.
  3. Окремо обсмажити печінку до готовності, щоб вона залишалася ніжною всередині.
  4. Додати решту вершкового масла, повернути овочі, всипати куркуму, сіль і перець.
  5. Додати вершки, перемішати та прогріти ще кілька хвилин, щоб інгредієнти поєдналися.
  6. Гарячу масу перебити блендером до гладкої консистенції.
  7. Перекласти у форму, охолодити та дати настоятися в холодильнику — так паштет стане ще ніжнішим і смачнішим.

печінка рецепт паштет закуска субпродукти
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
