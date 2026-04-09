Рецепт вкусного паштета: понадобится 500 г печени и 100 г сливок

Домашний паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит простые, но вкусные блюда. Благодаря сливкам и сливочному маслу он получается особенно нежным и кремовым. Простой способ приготовления позволяет легко сделать его дома, а результат точно превзойдет магазинные варианты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

печень — 500 г;

сливки — 100 г;

куркума — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь очистить и нарезать небольшими кусочками, лук измельчить. На сковороде растопить часть сливочного масла, добавить овощи и обжарить до мягкости и аромата. Отдельно обжарить печень до готовности, чтобы она оставалась нежной внутри. Добавить оставшееся сливочное масло, вернуть овощи, всыпать куркуму, соль и перец. Добавить сливки, перемешать и прогреть еще несколько минут, чтобы ингредиенты соединились. Горячую массу перебить блендером до гладкой консистенции. Переложить в форму, охладить и дать настояться в холодильнике — так паштет станет еще нежнее и вкуснее.

