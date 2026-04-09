Рецепт вкусного паштета: понадобится 500 г печени и 100 г сливок
Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит простые, но вкусные блюда. Благодаря сливкам и сливочному маслу он получается особенно нежным и кремовым. Простой способ приготовления позволяет легко сделать его дома, а результат точно превзойдет магазинные варианты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- печень — 500 г;
- сливки — 100 г;
- куркума — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь очистить и нарезать небольшими кусочками, лук измельчить.
- На сковороде растопить часть сливочного масла, добавить овощи и обжарить до мягкости и аромата.
- Отдельно обжарить печень до готовности, чтобы она оставалась нежной внутри.
- Добавить оставшееся сливочное масло, вернуть овощи, всыпать куркуму, соль и перец.
- Добавить сливки, перемешать и прогреть еще несколько минут, чтобы ингредиенты соединились.
- Горячую массу перебить блендером до гладкой консистенции.
- Переложить в форму, охладить и дать настояться в холодильнике — так паштет станет еще нежнее и вкуснее.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени
Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или на каждый день.
Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.
Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.
Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.
