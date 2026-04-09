Україна
Рецепт вкусного паштета: понадобится 500 г печени и 100 г сливок

Рецепт вкусного паштета: понадобится 500 г печени и 100 г сливок

Дата публикации 9 апреля 2026 21:04
Домашний паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит простые, но вкусные блюда. Благодаря сливкам и сливочному маслу он получается особенно нежным и кремовым. Простой способ приготовления позволяет легко сделать его дома, а результат точно превзойдет магазинные варианты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • печень — 500 г;
  • сливки — 100 г;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.
рецепт паштету з печінки
Приготовление паштета. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Морковь очистить и нарезать небольшими кусочками, лук измельчить.
  2. На сковороде растопить часть сливочного масла, добавить овощи и обжарить до мягкости и аромата.
  3. Отдельно обжарить печень до готовности, чтобы она оставалась нежной внутри.
  4. Добавить оставшееся сливочное масло, вернуть овощи, всыпать куркуму, соль и перец.
  5. Добавить сливки, перемешать и прогреть еще несколько минут, чтобы ингредиенты соединились.
  6. Горячую массу перебить блендером до гладкой консистенции.
  7. Переложить в форму, охладить и дать настояться в холодильнике — так паштет станет еще нежнее и вкуснее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или на каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Читайте также:

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

печень рецепт паштет закуска субпродукты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
