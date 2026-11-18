Заливний пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Кефірне тісто виходить м’яким і повітряним, а тушкована капуста з морквою та цибулею додає начинці насиченого смаку. Достатньо викласти овочі між двома шарами тіста й відправити пиріг у духовку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір кімнатної температури — 250 мл;

яйця — 2 шт.;

борошно — 200–250 г;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л. без гірки;

олія — 3 ст. л. і трохи для форми.

Для начинки:

білокачанна капуста — 500–600 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 2 ст. л.;

сіль і чорний перець — до смаку;

варене яйце — 1 шт. за бажанням;

кріп або петрушка — за бажанням.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, цибулю подрібнити, моркву натерти. Обсмажити цибулю з морквою на олії, додати капусту й готувати 10–15 хвилин. Посолити, поперчити та тушкувати під кришкою ще 10 хвилин. Зняти кришку, випарувати зайву вологу й охолодити начинку. За бажанням додати нарізане варене яйце або зелень. Яйця збити із сіллю та цукром, влити кефір, додати соду й перемішати. Поступово додати борошно, замісити тісто консистенції густої сметани. Додати олію та залишити на 10–15 хвилин. Форму діаметром 22–24 см змастити олією. Вилити половину тіста, розподілити начинку, відступивши від країв 1–1,5 см, і покрити рештою тіста. Випікати в розігрітій до 180–190 °C духовці 35–45 хвилин, до золотистої скоринки.

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