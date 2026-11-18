Рецепт тіста "Чарівник": заливний пиріг з капустою на кефірі
Ua ru
18 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Заливний пиріг з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться домашньої випічки без зайвого клопоту, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Кефірне тісто виходить м’яким і повітряним, а тушкована капуста з морквою та цибулею додає начинці насиченого смаку. Достатньо викласти овочі між двома шарами тіста й відправити пиріг у духовку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кефір кімнатної температури — 250 мл;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 200–250 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- сода — ½ ч. л. без гірки;
- олія — 3 ст. л. і трохи для форми.
Для начинки:
- білокачанна капуста — 500–600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- варене яйце — 1 шт. за бажанням;
- кріп або петрушка — за бажанням.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, цибулю подрібнити, моркву натерти.
- Обсмажити цибулю з морквою на олії, додати капусту й готувати 10–15 хвилин.
- Посолити, поперчити та тушкувати під кришкою ще 10 хвилин.
- Зняти кришку, випарувати зайву вологу й охолодити начинку. За бажанням додати нарізане варене яйце або зелень.
- Яйця збити із сіллю та цукром, влити кефір, додати соду й перемішати.
- Поступово додати борошно, замісити тісто консистенції густої сметани. Додати олію та залишити на 10–15 хвилин.
- Форму діаметром 22–24 см змастити олією.
- Вилити половину тіста, розподілити начинку, відступивши від країв 1–1,5 см, і покрити рештою тіста.
- Випікати в розігрітій до 180–190 °C духовці 35–45 хвилин, до золотистої скоринки.
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Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
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