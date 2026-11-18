Заливной пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется домашней выпечки без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Кефирное тесто получается мягким и воздушным, а тушеная капуста с морковью и луком придает начинке насыщенный вкус. Достаточно выложить овощи между двумя слоями теста и отправить пирог в духовку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

кефир комнатной температуры — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

мука — 200–250 г;

соль — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л. без горки;

растительное масло — 3 ст. л. и немного для формы.

Для начинки:

белокочанная капуста — 500–600 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

варёное яйцо — 1 шт. по желанию;

укроп или петрушка — по желанию.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, лук мелко нарезать, морковь натереть. Обжарить лук с морковью на растительном масле, добавить капусту и готовить 10–15 минут. Посолить, поперчить и тушить под крышкой ещё 10 минут. Снять крышку, выпарить лишнюю влагу и остудить начинку. По желанию добавить нарезанное вареное яйцо или зелень. Яйца взбить с солью и сахаром, влить кефир, добавить соду и перемешать. Постепенно добавить муку, замесить тесто консистенции густой сметаны. Добавить растительное масло и оставить на 10–15 минут. Форму диаметром 22–24 см смазать растительным маслом. Вылить половину теста, распределить начинку, отступив от краёв 1–1,5 см, и накрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой до 180–190 °C духовке 35–45 минут, до золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.