Рецепт теста "Волшебник": заливной пирог с капустой на кефире
Ua ru
18 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Заливной пирог с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется домашней выпечки без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Кефирное тесто получается мягким и воздушным, а тушеная капуста с морковью и луком придает начинке насыщенный вкус. Достаточно выложить овощи между двумя слоями теста и отправить пирог в духовку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир комнатной температуры — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 200–250 г;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- сода — ½ ч. л. без горки;
- растительное масло — 3 ст. л. и немного для формы.
Для начинки:
- белокочанная капуста — 500–600 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- варёное яйцо — 1 шт. по желанию;
- укроп или петрушка — по желанию.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, лук мелко нарезать, морковь натереть.
- Обжарить лук с морковью на растительном масле, добавить капусту и готовить 10–15 минут.
- Посолить, поперчить и тушить под крышкой ещё 10 минут.
- Снять крышку, выпарить лишнюю влагу и остудить начинку. По желанию добавить нарезанное вареное яйцо или зелень.
- Яйца взбить с солью и сахаром, влить кефир, добавить соду и перемешать.
- Постепенно добавить муку, замесить тесто консистенции густой сметаны. Добавить растительное масло и оставить на 10–15 минут.
- Форму диаметром 22–24 см смазать растительным маслом.
- Вылить половину теста, распределить начинку, отступив от краёв 1–1,5 см, и накрыть оставшимся тестом.
- Выпекать в разогретой до 180–190 °C духовке 35–45 минут, до золотистой корочки.
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Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
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