Запеканка из брокколи и сыра: нежное овощное блюдо, приготовленное в духовке

Запеканка из брокколи. Фото: кадр из видео

Запеканка получается нежной внутри, с золотистой сырной корочкой сверху. Её приятно есть теплой на обед или ужин, а приготовление не занимает много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусная страница, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

брокколи — 500 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 2 ст. л.;

молоко — 50 мл;

твердый сыр — 60 г;

соль и перец — по вкусу;

куриное филе — по желанию.

Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты, после чего откинуть на дуршлаг. Яйца смешать с молоком, мукой, солью и перцем. По желанию добавить предварительно отварное или обжаренное куриное филе, нарезанное кусочками. Выложить брокколи в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока запеканка не схватится, а сверху не образуется румяная корочка.

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