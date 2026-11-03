Запеканка из брокколи и сыра: нежное овощное блюдо, приготовленное в духовке

Запеканка из брокколи: соленой пирог на обед или ужин
Ua ru
3 ноября 2026 23:44
Запеканка из брокколи. Фото: кадр из видео
Запеканка получается нежной внутри, с золотистой сырной корочкой сверху. Её приятно есть теплой на обед или ужин, а приготовление не занимает много времени.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусная страница, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- брокколи — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- молоко — 50 мл;
- твердый сыр — 60 г;
- соль и перец — по вкусу;
- куриное филе — по желанию.
Способ приготовления
- Брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты, после чего откинуть на дуршлаг.
- Яйца смешать с молоком, мукой, солью и перцем.
- По желанию добавить предварительно отварное или обжаренное куриное филе, нарезанное кусочками.
- Выложить брокколи в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока запеканка не схватится, а сверху не образуется румяная корочка.
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