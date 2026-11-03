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Главная Вкус Запеканка из брокколи: соленой пирог на обед или ужин

Запеканка из брокколи: соленой пирог на обед или ужин

Ua ru
3 ноября 2026 23:44
Запеканка из брокколи и сыра: нежное овощное блюдо, приготовленное в духовке
Запеканка из брокколи. Фото: кадр из видео

Запеканка получается нежной внутри, с золотистой сырной корочкой сверху. Её приятно есть теплой на обед или ужин, а приготовление не занимает много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусная страница, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • брокколи — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • твердый сыр — 60 г;
  • соль и перец — по вкусу;
  • куриное филе — по желанию.
рецепт пирога з броколі
Приготовление пирога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Брокколи разделить на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты, после чего откинуть на дуршлаг.
  2. Яйца смешать с молоком, мукой, солью и перцем.
  3. По желанию добавить предварительно отварное или обжаренное куриное филе, нарезанное кусочками.
  4. Выложить брокколи в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром.
  5. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25–30 минут, пока запеканка не схватится, а сверху не образуется румяная корочка.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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