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Головна Смак Запіканка з броколі: солоний пиріг на обід чи вечерю

Запіканка з броколі: солоний пиріг на обід чи вечерю

Ua ru
3 листопада 2026 23:44
Запіканка з броколі та сиром: ніжна овочева страва в духовці
Запіканка з броколі. Фото: кадр з відео

Запіканка виходить ніжною всередині, із золотистою сирною скоринкою зверху. Вона добре смакує теплою на обід або вечерю, а приготування не потребує багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • броколі — 500 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • твердий сир — 60 г;
  • сіль і перець — до смаку;
  • куряче філе — за бажанням.
рецепт пирога з броколі
Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Броколі розібрати на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини, після чого відкинути на друшляк.
  2. Яйця змішати з молоком, борошном, сіллю та перцем.
  3. За бажанням додати попередньо відварене або обсмажене куряче філе, нарізане шматочками.
  4. Викласти броколі у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати тертим сиром. 
  5. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, доки запіканка не схопиться, а зверху не утвориться рум’яна скоринка.

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пиріг рецепт випічка броколі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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