Запіканка з броколі та сиром: ніжна овочева страва в духовці

Запіканка з броколі. Фото: кадр з відео

Запіканка виходить ніжною всередині, із золотистою сирною скоринкою зверху. Вона добре смакує теплою на обід або вечерю, а приготування не потребує багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

броколі — 500 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

молоко — 50 мл;

твердий сир — 60 г;

сіль і перець — до смаку;

куряче філе — за бажанням.

Приготування пирога. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Броколі розібрати на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини, після чого відкинути на друшляк. Яйця змішати з молоком, борошном, сіллю та перцем. За бажанням додати попередньо відварене або обсмажене куряче філе, нарізане шматочками. Викласти броколі у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати тертим сиром. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, доки запіканка не схопиться, а зверху не утвориться рум’яна скоринка.

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