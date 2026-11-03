Запіканка з броколі та сиром: ніжна овочева страва в духовці

Запіканка з броколі: солоний пиріг на обід чи вечерю
Ua ru
3 листопада 2026 23:44
Запіканка з броколі. Фото: кадр з відео
Запіканка виходить ніжною всередині, із золотистою сирною скоринкою зверху. Вона добре смакує теплою на обід або вечерю, а приготування не потребує багато часу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- броколі — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- молоко — 50 мл;
- твердий сир — 60 г;
- сіль і перець — до смаку;
- куряче філе — за бажанням.
Спосіб приготування
- Броколі розібрати на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини, після чого відкинути на друшляк.
- Яйця змішати з молоком, борошном, сіллю та перцем.
- За бажанням додати попередньо відварене або обсмажене куряче філе, нарізане шматочками.
- Викласти броколі у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати тертим сиром.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, доки запіканка не схопиться, а зверху не утвориться рум’яна скоринка.
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