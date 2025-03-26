Грецький суп із фрикадельками — ситний і ніжний рецепт

Грецький суп. Фото: smachnenke.com.ua

Цей традиційний грецький суп поєднує ніжні фрикадельки, ароматні спеції та оксамитовий соус авголемоно. Готується просто, а результат — ситна, навариста страва з яскравим смаком, яка чудово зігріє та наситить.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

рис — 100 г (+ 50 г у суп);

олія — 3 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

кріп — 1 ч. л.;

петрушка — 1 ч. л.;

м’ята — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль, чорний перець — на смак;

вода — 2 л.

Для соусу авголемоно:

яйця — 2 шт.;

сік 1 лимона;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати фарш із попередньо промитим рисом. Додати сіль, 2 ст. л. олії, дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник, перець і зелень. Вмішати м’яту, ретельно вимішати фарш і добре відбити, щоб фрикадельки тримали форму. Сформувати невеликі кульки.

Фарш та рис. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлю налити воду, довести до кипіння, посолити, додати 1 ч. л. олії, лавровий лист і фрикадельки.

Фрикадельки з фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти піну, всипати 50 г промитого рису й варити на невеликому вогні 15 хвилин.

Фрикадельки у каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу збити яйця з дрібкою солі до однорідності. Додати лимонний сік і крохмаль, ретельно перемішати. Дрібно нарізати петрушку й додати у каструлю.

Яєчна суміш. Фото: smachnenke.com.ua

Влити ополоник гарячого бульйону в яєчну суміш, постійно помішуючи, щоб маса стала пухкою.

Готовий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Повільно влити соус у суп, перемішати й варити під кришкою ще 7 хвилин на слабкому вогні.

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Також радимо ознайомитися з рецептом балканського супу з квасолею за 30 хвилин — особливо корисний вагітним та гіпертонікам.

Ще ми писали про рецепт пісного грибного супу з різними сортами квасолі та зеленим горошком або гороховий суп із копченостями — найідеальніший рецепт.