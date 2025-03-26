Грецький суп із фрикадельками — ситний і ніжний рецепт

Рецепт традиційного грецького супу — знадобиться 500 г фаршу
Цей традиційний грецький суп поєднує ніжні фрикадельки, ароматні спеції та оксамитовий соус авголемоно. Готується просто, а результат — ситна, навариста страва з яскравим смаком, яка чудово зігріє та наситить.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- рис — 100 г (+ 50 г у суп);
- олія — 3 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — 1 ч. л.;
- петрушка — 1 ч. л.;
- м’ята — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- сіль, чорний перець — на смак;
- вода — 2 л.
Для соусу авголемоно:
- яйця — 2 шт.;
- сік 1 лимона;
- крохмаль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати фарш із попередньо промитим рисом. Додати сіль, 2 ст. л. олії, дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник, перець і зелень. Вмішати м’яту, ретельно вимішати фарш і добре відбити, щоб фрикадельки тримали форму. Сформувати невеликі кульки.
У каструлю налити воду, довести до кипіння, посолити, додати 1 ч. л. олії, лавровий лист і фрикадельки.
Зняти піну, всипати 50 г промитого рису й варити на невеликому вогні 15 хвилин.
Для соусу збити яйця з дрібкою солі до однорідності. Додати лимонний сік і крохмаль, ретельно перемішати. Дрібно нарізати петрушку й додати у каструлю.
Влити ополоник гарячого бульйону в яєчну суміш, постійно помішуючи, щоб маса стала пухкою.
Повільно влити соус у суп, перемішати й варити під кришкою ще 7 хвилин на слабкому вогні.
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