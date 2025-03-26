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Рецепт традиційного грецького супу — знадобиться 500 г фаршу

26 березня 2025 15:11
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Грецький суп із фрикадельками — ситний і ніжний рецепт
Грецький суп. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей традиційний грецький суп поєднує ніжні фрикадельки, ароматні спеції та оксамитовий соус авголемоно. Готується просто, а результат — ситна, навариста страва з яскравим смаком, яка чудово зігріє та наситить.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • рис — 100 г (+ 50 г у суп);
  • олія — 3 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кріп — 1 ч. л.;
  • петрушка — 1 ч. л.;
  • м’ята — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець — на смак;
  • вода — 2 л.

Для соусу авголемоно:

  • яйця — 2 шт.;
  • сік 1 лимона;
  • крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати фарш із попередньо промитим рисом. Додати сіль, 2 ст. л. олії, дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник, перець і зелень. Вмішати м’яту, ретельно вимішати фарш і добре відбити, щоб фрикадельки тримали форму. Сформувати невеликі кульки.

рецепт традиційного грецькго супу знадобиться 500 г фаршу
Фарш та рис. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлю налити воду, довести до кипіння, посолити, додати 1 ч. л. олії, лавровий лист і фрикадельки.

традиційний грецький суп знадобиться 500 г фарша
Фрикадельки з фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти піну, всипати 50 г промитого рису й варити на невеликому вогні 15 хвилин.

традиційний грецький суп з фаршем
Фрикадельки у каструлі. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу збити яйця з дрібкою солі до однорідності. Додати лимонний сік і крохмаль, ретельно перемішати. Дрібно нарізати петрушку й додати у каструлю.

традиційний грецький суп з фрикадельками з фаршу
Яєчна суміш. Фото: smachnenke.com.ua

Влити ополоник гарячого бульйону в яєчну суміш, постійно помішуючи, щоб маса стала пухкою.

традиційний смачний грецький суп з фрикадельками з фаршу
Готовий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Повільно влити соус у суп, перемішати й варити під кришкою ще 7 хвилин на слабкому вогні.

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