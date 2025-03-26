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Рецепт традиционного греческого супа — понадобится 500 г фарша

26 марта 2025 15:11
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Греческий суп с фрикадельками — сытный и нежный рецепт
Греческий суп. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот традиционный греческий суп сочетает нежные фрикадельки, ароматные специи и бархатный соус авголемоно. Готовится просто, а результат — сытное, наваристое блюдо с ярким вкусом, которое прекрасно согреет и насытит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • рис — 100 г (+ 50 г в суп);
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • укроп — 1 ч. л.;
  • петрушка — 1 ч. л.;
  • мята — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • вода — 2 л.

Для соуса авголемоно:

  • яйца — 2 шт.;
  • сок 1 лимона;
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать фарш с предварительно промытым рисом. Добавить соль, 2 ст. л. растительного масла, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, перец и зелень. Вмешать мяту, тщательно вымешать фарш и хорошо отбить, чтобы фрикадельки держали форму. Сформировать небольшие шарики.

рецепт традиційного грецькго супу знадобиться 500 г фаршу
Фарш и рис. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюлю налить воду, довести до кипения, посолить, добавить 1 ч. л. масла, лавровый лист и фрикадельки.

традиційний грецький суп знадобиться 500 г фарша
Фрикадельки из фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Снять пену, всыпать 50 г промытого риса и варить на небольшом огне 15 минут.

традиційний грецький суп з фаршем
Фрикадельки в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса взбить яйца со щепоткой соли до однородности. Добавить лимонный сок и крахмал, тщательно перемешать. Мелко нарезать петрушку и добавить в кастрюлю.

традиційний грецький суп з фрикадельками з фаршу
Яичная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Влить половник горячего бульона в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы масса стала рыхлой.

традиційний смачний грецький суп з фрикадельками з фаршу
Готовый суп. Фото: smachnenke.com.ua

Медленно влить соус в суп, перемешать и варить под крышкой еще 7 минут на слабом огне.

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