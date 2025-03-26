Греческий суп с фрикадельками — сытный и нежный рецепт

Рецепт традиционного греческого супа — понадобится 500 г фарша
Этот традиционный греческий суп сочетает нежные фрикадельки, ароматные специи и бархатный соус авголемоно. Готовится просто, а результат — сытное, наваристое блюдо с ярким вкусом, которое прекрасно согреет и насытит.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- рис — 100 г (+ 50 г в суп);
- растительное масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — 1 ч. л.;
- петрушка — 1 ч. л.;
- мята — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- вода — 2 л.
Для соуса авголемоно:
- яйца — 2 шт.;
- сок 1 лимона;
- крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешать фарш с предварительно промытым рисом. Добавить соль, 2 ст. л. растительного масла, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, перец и зелень. Вмешать мяту, тщательно вымешать фарш и хорошо отбить, чтобы фрикадельки держали форму. Сформировать небольшие шарики.
В кастрюлю налить воду, довести до кипения, посолить, добавить 1 ч. л. масла, лавровый лист и фрикадельки.
Снять пену, всыпать 50 г промытого риса и варить на небольшом огне 15 минут.
Для соуса взбить яйца со щепоткой соли до однородности. Добавить лимонный сок и крахмал, тщательно перемешать. Мелко нарезать петрушку и добавить в кастрюлю.
Влить половник горячего бульона в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы масса стала рыхлой.
Медленно влить соус в суп, перемешать и варить под крышкой еще 7 минут на слабом огне.
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