Греческий суп с фрикадельками — сытный и нежный рецепт

Греческий суп. Фото: smachnenke.com.ua

Этот традиционный греческий суп сочетает нежные фрикадельки, ароматные специи и бархатный соус авголемоно. Готовится просто, а результат — сытное, наваристое блюдо с ярким вкусом, которое прекрасно согреет и насытит.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

рис — 100 г (+ 50 г в суп);

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — 1 ч. л.;

петрушка — 1 ч. л.;

мята — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу;

вода — 2 л.

Для соуса авголемоно:

яйца — 2 шт.;

сок 1 лимона;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать фарш с предварительно промытым рисом. Добавить соль, 2 ст. л. растительного масла, мелко нарезанный лук, пропущенный через пресс чеснок, перец и зелень. Вмешать мяту, тщательно вымешать фарш и хорошо отбить, чтобы фрикадельки держали форму. Сформировать небольшие шарики.

Фарш и рис. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюлю налить воду, довести до кипения, посолить, добавить 1 ч. л. масла, лавровый лист и фрикадельки.

Фрикадельки из фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Снять пену, всыпать 50 г промытого риса и варить на небольшом огне 15 минут.

Фрикадельки в кастрюле. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса взбить яйца со щепоткой соли до однородности. Добавить лимонный сок и крахмал, тщательно перемешать. Мелко нарезать петрушку и добавить в кастрюлю.

Яичная смесь. Фото: smachnenke.com.ua

Влить половник горячего бульона в яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы масса стала рыхлой.

Готовый суп. Фото: smachnenke.com.ua

Медленно влить соус в суп, перемешать и варить под крышкой еще 7 минут на слабом огне.

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