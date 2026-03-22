Головна Смак Рецепт за 4 хвилини: закуска з оселедця смачніша за червону ікру

Рецепт за 4 хвилини: закуска з оселедця смачніша за червону ікру

Дата публікації: 22 березня 2026 01:04
Філе оселедця. Фото: Freepik

Ця проста закуска готується буквально за кілька хвилин, але виглядає дуже ефектно і святково. Поєднання ніжної яєчної намазки, пікантної гірчиці та ароматного оселедця створює насичений і гармонійний смак. Хрусткий підсмажений хліб додає текстури, а зелень робить страву ще більш апетитною. Такий варіант закуски легко стане улюбленим на будь-якому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хліб — 5 скибочок;
  • філе оселедця — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • гірчиця в зернах — за смаком;
  • сіль — за смаком.
рецепт закуски з оселедця
Бутерброди з оселедцем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця натерти, змішати з майонезом і подрібненою зеленою цибулею, посолити. Оселедець нарізати шматочками.
  2. Хліб підсушити на сухій сковороді до рум’яності. 
  3. Викласти на нього яєчну масу, додати трохи гірчиці та зверху шматочки оселедця. Прикрасити кропом і подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
