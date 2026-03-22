Рецепт за 4 хвилини: закуска з оселедця смачніша за червону ікру
Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 01:04
Філе оселедця. Фото: Freepik
Ця проста закуска готується буквально за кілька хвилин, але виглядає дуже ефектно і святково. Поєднання ніжної яєчної намазки, пікантної гірчиці та ароматного оселедця створює насичений і гармонійний смак. Хрусткий підсмажений хліб додає текстури, а зелень робить страву ще більш апетитною. Такий варіант закуски легко стане улюбленим на будь-якому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Читайте також:
Вам знадобиться:
- хліб — 5 скибочок;
- філе оселедця — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- гірчиця в зернах — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця натерти, змішати з майонезом і подрібненою зеленою цибулею, посолити. Оселедець нарізати шматочками.
- Хліб підсушити на сухій сковороді до рум’яності.
- Викласти на нього яєчну масу, додати трохи гірчиці та зверху шматочки оселедця. Прикрасити кропом і подавати.
Читайте Новини.LIVE!
