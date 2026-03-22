Рецепт за 4 хвилини: закуска з оселедця смачніша за червону ікру

Філе оселедця. Фото: Freepik

Ця проста закуска готується буквально за кілька хвилин, але виглядає дуже ефектно і святково. Поєднання ніжної яєчної намазки, пікантної гірчиці та ароматного оселедця створює насичений і гармонійний смак. Хрусткий підсмажений хліб додає текстури, а зелень робить страву ще більш апетитною. Такий варіант закуски легко стане улюбленим на будь-якому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хліб — 5 скибочок;

філе оселедця — 3 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

зелена цибуля — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

гірчиця в зернах — за смаком;

сіль — за смаком.

Бутерброди з оселедцем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця натерти, змішати з майонезом і подрібненою зеленою цибулею, посолити. Оселедець нарізати шматочками. Хліб підсушити на сухій сковороді до рум’яності. Викласти на нього яєчну масу, додати трохи гірчиці та зверху шматочки оселедця. Прикрасити кропом і подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.