Рецепт за 4 минуты: закуска из сельди вкуснее красной икры
Дата публикации 22 марта 2026 01:04
Филе сельди. Фото: Freepik
Эта простая закуска готовится буквально за несколько минут, но выглядит очень эффектно и празднично. Сочетание нежной яичной намазки, пикантной горчицы и ароматной сельди создает насыщенный и гармоничный вкус. Хрустящий поджаренный хлеб добавляет текстуры, а зелень делает блюдо еще более аппетитным. Такой вариант закуски легко станет любимым на любом столе.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хлеб — 5 ломтиков;
- филе сельди — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- горчица в зернах — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца натереть, смешать с майонезом и измельченным зеленым луком, посолить. Сельдь нарезать кусочками.
- Хлеб подсушить на сухой сковороде до румяности.
- Выложить на него яичную массу, добавить немного горчицы и сверху кусочки сельди. Украсить укропом и подавать.
