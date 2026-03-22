Рецепт за 4 минуты: закуска из сельди вкуснее красной икры

Филе сельди. Фото: Freepik

Эта простая закуска готовится буквально за несколько минут, но выглядит очень эффектно и празднично. Сочетание нежной яичной намазки, пикантной горчицы и ароматной сельди создает насыщенный и гармоничный вкус. Хрустящий поджаренный хлеб добавляет текстуры, а зелень делает блюдо еще более аппетитным. Такой вариант закуски легко станет любимым на любом столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хлеб — 5 ломтиков;

филе сельди — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

горчица в зернах — по вкусу;

соль — по вкусу.

Бутерброды с селедкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца натереть, смешать с майонезом и измельченным зеленым луком, посолить. Сельдь нарезать кусочками. Хлеб подсушить на сухой сковороде до румяности. Выложить на него яичную массу, добавить немного горчицы и сверху кусочки сельди. Украсить укропом и подавать.

