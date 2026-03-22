Рецепт за 4 минуты: закуска из сельди вкуснее красной икры

Рецепт за 4 минуты: закуска из сельди вкуснее красной икры

Дата публикации 22 марта 2026 01:04
Филе сельди. Фото: Freepik

Эта простая закуска готовится буквально за несколько минут, но выглядит очень эффектно и празднично. Сочетание нежной яичной намазки, пикантной горчицы и ароматной сельди создает насыщенный и гармоничный вкус. Хрустящий поджаренный хлеб добавляет текстуры, а зелень делает блюдо еще более аппетитным. Такой вариант закуски легко станет любимым на любом столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хлеб — 5 ломтиков;
  • филе сельди — 3 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • горчица в зернах — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
рецепт закуски з оселедця
Бутерброды с селедкой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца натереть, смешать с майонезом и измельченным зеленым луком, посолить. Сельдь нарезать кусочками.
  2. Хлеб подсушить на сухой сковороде до румяности.
  3. Выложить на него яичную массу, добавить немного горчицы и сверху кусочки сельди. Украсить укропом и подавать.

