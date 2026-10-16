Домашні рогалики з начинкою: ніжна випічка, яка довго залишається м’якою

Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Секрет м’якості — у правильно приготовленому дріжджовому тісті, яке добре підходить і залишається ніжним навіть наступного дня. Ці рогалики легко приготувати обравши улюблену начинку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — 650–700 г;

цукор — 150 г;

тепле молоко — 200 мл;

свіжі пресовані дріжджі — 20 г або сухі швидкодіючі — 7 г;

великі яйця — 3 шт.;

вершкове масло — 150 г;

сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

варене згущене молоко, шоколадна паста або густе повидло — до смаку.

Для солодкої крихти:

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борошно — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

холодне вершкове масло — 10 г.

Для змащування:

яйце — 1 шт.;

молоко або вода — 1 ст. л.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Змішати дріжджі, тепле молоко, 2 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру. Залишити на 15–20 хвилин. Додати трохи борошна й залишити ще на 15 хвилин. Яйця збити з рештою цукру та сіллю, влити охолоджене розтоплене масло й додати до опари. Поступово підсипати борошно, замісити м’яке тісто та залишити в теплі приблизно на 40 хвилин. Розділити тісто на три частини, кожну розкачати в коло й нарізати трикутниками. Викласти начинку на широкий край і скрутити рогалики. Перекласти на деко та залишити на 15–20 хвилин. Перетерти борошно, цукор і холодне масло в крихту. Змастити рогалики збитим яйцем із молоком або водою, посипати крихтою. Випікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистого кольору. трохи охолодити й подавати до чаю.

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