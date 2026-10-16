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Головна Смак Рогалики "Чудо": секрет у тісті, м’які, як пух і наступного дня

Рогалики "Чудо": секрет у тісті, м’які, як пух і наступного дня

Ua ru
16 жовтня 2026 03:04
Домашні рогалики з начинкою: ніжна випічка, яка довго залишається м’якою
Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Секрет м’якості — у правильно приготовленому дріжджовому тісті, яке добре підходить і залишається ніжним навіть наступного дня. Ці рогалики легко приготувати обравши улюблену начинку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 650–700 г;
  • цукор — 150 г;
  • тепле молоко — 200 мл;
  • свіжі пресовані дріжджі — 20 г або сухі швидкодіючі — 7 г;
  • великі яйця — 3 шт.;
  • вершкове масло — 150 г;
  • сіль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • варене згущене молоко, шоколадна паста або густе повидло — до смаку.

Для солодкої крихти:

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  • борошно — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • холодне вершкове масло — 10 г.

Для змащування:

  • яйце — 1 шт.;
  • молоко або вода — 1 ст. л.
рецепт рогаликів з повидлом
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати дріжджі, тепле молоко, 2 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру.
  2. Залишити на 15–20 хвилин. Додати трохи борошна й залишити ще на 15 хвилин.
  3. Яйця збити з рештою цукру та сіллю, влити охолоджене розтоплене масло й додати до опари.
  4. Поступово підсипати борошно, замісити м’яке тісто та залишити в теплі приблизно на 40 хвилин.
  5. Розділити тісто на три частини, кожну розкачати в коло й нарізати трикутниками.
  6. Викласти начинку на широкий край і скрутити рогалики.
  7. Перекласти на деко та залишити на 15–20 хвилин.
  8. Перетерти борошно, цукор і холодне масло в крихту.
  9. Змастити рогалики збитим яйцем із молоком або водою, посипати крихтою.
  10. Випікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистого кольору. трохи охолодити й подавати до чаю.

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десерт рецепт випічка булочки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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