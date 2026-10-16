Домашні рогалики з начинкою: ніжна випічка, яка довго залишається м’якою

Рогалики "Чудо": секрет у тісті, м’які, як пух і наступного дня
Ua ru
16 жовтня 2026 03:04
Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua
Секрет м’якості — у правильно приготовленому дріжджовому тісті, яке добре підходить і залишається ніжним навіть наступного дня. Ці рогалики легко приготувати обравши улюблену начинку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — 650–700 г;
- цукор — 150 г;
- тепле молоко — 200 мл;
- свіжі пресовані дріжджі — 20 г або сухі швидкодіючі — 7 г;
- великі яйця — 3 шт.;
- вершкове масло — 150 г;
- сіль — ½ ч. л.
Для начинки:
- варене згущене молоко, шоколадна паста або густе повидло — до смаку.
Для солодкої крихти:
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- борошно — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- холодне вершкове масло — 10 г.
Для змащування:
- яйце — 1 шт.;
- молоко або вода — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати дріжджі, тепле молоко, 2 ст. л. борошна та 1 ст. л. цукру.
- Залишити на 15–20 хвилин. Додати трохи борошна й залишити ще на 15 хвилин.
- Яйця збити з рештою цукру та сіллю, влити охолоджене розтоплене масло й додати до опари.
- Поступово підсипати борошно, замісити м’яке тісто та залишити в теплі приблизно на 40 хвилин.
- Розділити тісто на три частини, кожну розкачати в коло й нарізати трикутниками.
- Викласти начинку на широкий край і скрутити рогалики.
- Перекласти на деко та залишити на 15–20 хвилин.
- Перетерти борошно, цукор і холодне масло в крихту.
- Змастити рогалики збитим яйцем із молоком або водою, посипати крихтою.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 20–25 хвилин до золотистого кольору. трохи охолодити й подавати до чаю.
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