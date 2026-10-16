Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рогалики "Чудо": секрет в тесте, мягкие, как пух, и на следующий день

Рогалики "Чудо": секрет в тесте, мягкие, как пух, и на следующий день

Ua ru
16 октября 2026 03:04
Домашние рогалики с начинкой: нежная выпечка, которая долго остается мягкой
Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Секрет мягкости — в правильно приготовленном дрожжевом тесте, которое хорошо поднимается и остается нежным даже на следующий день. Эти рогалики легко приготовить, выбрав любимую начинку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • мука — 650–700 г;
  • сахар — 150 г;
  • теплое молоко — 200 мл;
  • свежие прессованные дрожжи — 20 г или сухие быстродействующие — 7 г;
  • крупные яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • вареное сгущенное молоко, шоколадная паста или густое варенье — по вкусу.

Для сладкой крошки:

Читайте также:
  • мука — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • холодное сливочное масло — 10 г.

Для смазывания:

  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко или вода — 1 ст. л.
рецепт рогаликів з повидлом
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать дрожжи, тёплое молоко, 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара.
  2. Оставить на 15–20 минут. Добавить немного муки и оставить ещё на 15 минут.
  3. Яйца взбить с оставшимся сахаром и солью, влить охлажденное растопленное масло и добавить к опаре.
  4. Постепенно подсыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить в тепле примерно на 40 минут.
  5. Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг и нарезать треугольниками.
  6. Выложить начинку на широкий край и скрутить рогалики.
  7. Переложить на противень и оставить на 15–20 минут.
  8. Перетереть муку, сахар и холодное масло в крошку.
  9. Смазать рогалики взбитым яйцом с молоком или водой, посыпать крошкой.
  10. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета. Немного остудить и подавать к чаю.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

десерт рецепт выпечка булочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации