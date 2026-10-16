Домашние рогалики с начинкой: нежная выпечка, которая долго остается мягкой

Рогалики "Чудо": секрет в тесте, мягкие, как пух, и на следующий день
Ua ru
16 октября 2026 03:04
Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua
Секрет мягкости — в правильно приготовленном дрожжевом тесте, которое хорошо поднимается и остается нежным даже на следующий день. Эти рогалики легко приготовить, выбрав любимую начинку.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мука — 650–700 г;
- сахар — 150 г;
- теплое молоко — 200 мл;
- свежие прессованные дрожжи — 20 г или сухие быстродействующие — 7 г;
- крупные яйца — 3 шт.;
- сливочное масло — 150 г;
- соль — ½ ч. л.
Для начинки:
- вареное сгущенное молоко, шоколадная паста или густое варенье — по вкусу.
Для сладкой крошки:
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- мука — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- холодное сливочное масло — 10 г.
Для смазывания:
- яйцо — 1 шт.;
- молоко или вода — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Смешать дрожжи, тёплое молоко, 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара.
- Оставить на 15–20 минут. Добавить немного муки и оставить ещё на 15 минут.
- Яйца взбить с оставшимся сахаром и солью, влить охлажденное растопленное масло и добавить к опаре.
- Постепенно подсыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить в тепле примерно на 40 минут.
- Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг и нарезать треугольниками.
- Выложить начинку на широкий край и скрутить рогалики.
- Переложить на противень и оставить на 15–20 минут.
- Перетереть муку, сахар и холодное масло в крошку.
- Смазать рогалики взбитым яйцом с молоком или водой, посыпать крошкой.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета. Немного остудить и подавать к чаю.
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