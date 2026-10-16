Домашние рогалики с начинкой: нежная выпечка, которая долго остается мягкой

Рогалики "Чудо". Фото: smachnenke.com.ua

Секрет мягкости — в правильно приготовленном дрожжевом тесте, которое хорошо поднимается и остается нежным даже на следующий день. Эти рогалики легко приготовить, выбрав любимую начинку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мука — 650–700 г;

сахар — 150 г;

теплое молоко — 200 мл;

свежие прессованные дрожжи — 20 г или сухие быстродействующие — 7 г;

крупные яйца — 3 шт.;

сливочное масло — 150 г;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

вареное сгущенное молоко, шоколадная паста или густое варенье — по вкусу.

Для сладкой крошки:

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мука — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

холодное сливочное масло — 10 г.

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.;

молоко или вода — 1 ст. л.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смешать дрожжи, тёплое молоко, 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Оставить на 15–20 минут. Добавить немного муки и оставить ещё на 15 минут. Яйца взбить с оставшимся сахаром и солью, влить охлажденное растопленное масло и добавить к опаре. Постепенно подсыпать муку, замесить мягкое тесто и оставить в тепле примерно на 40 минут. Разделить тесто на три части, каждую раскатать в круг и нарезать треугольниками. Выложить начинку на широкий край и скрутить рогалики. Переложить на противень и оставить на 15–20 минут. Перетереть муку, сахар и холодное масло в крошку. Смазать рогалики взбитым яйцом с молоком или водой, посыпать крошкой. Выпекать при температуре 180 °C примерно 20–25 минут до золотистого цвета. Немного остудить и подавать к чаю.

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