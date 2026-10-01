Рогалики з повидлом: ніжна домашня випічка з холодного тіста

Рогалики "Молдавські" за 30 хвилин: холодне тісто без мороки
Ua ru
1 жовтня 2026 23:44
Рогалики з повидлом. Фото: gospodynka.com.ua
Ці домашні рогалики легко приготувати з доступних продуктів, а тісто зручно формувати. Начинку можна змінювати на інше густе повидло або джем, який не витікатиме під час випікання.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- живі дріжджі — 100 г;
- тепле молоко — 290 мл.;
- цукор — 200 г;
- ваніль — дрібка;
- холодне масло або маргарин — 250 г;
- борошно — 900–950 г;
- борошно — 100 г для підпилу.
Для начинки:
- густе яблучне повидло — 550–600 г;
- цукрова пудра — 100 г.
Спосіб приготування
- Розкришити дріжджі, залити теплим молоком, додати цукор і перемішати.
- Додати ваніль та натерте холодне масло, потім поступово всипати борошно й замісити однорідне еластичне тісто.
- Розділити тісто на 7 частин, сформувати кульки, накрити плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.
- Кожну кульку розкачати в круг, розрізати на 16 трикутників, викласти на широкий край по чайній ложці повидла та скрутити рогалики.
- Викласти заготовки на деко з пергаментом.
- Поставити в духовку, розігріту до 100 °C, потім підвищити температуру до 180 °C і випікати близько 30 хвилин до золотистого кольору.
- Готові рогалики щедро посипати цукровою пудрою.
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