Рогалики з повидлом: ніжна домашня випічка з холодного тіста

Рогалики з повидлом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні рогалики легко приготувати з доступних продуктів, а тісто зручно формувати. Начинку можна змінювати на інше густе повидло або джем, який не витікатиме під час випікання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

живі дріжджі — 100 г;

тепле молоко — 290 мл.;

цукор — 200 г;

ваніль — дрібка;

холодне масло або маргарин — 250 г;

борошно — 900–950 г;

борошно — 100 г для підпилу.

Для начинки:

густе яблучне повидло — 550–600 г;

цукрова пудра — 100 г.

Тісто та повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Розкришити дріжджі, залити теплим молоком, додати цукор і перемішати. Додати ваніль та натерте холодне масло, потім поступово всипати борошно й замісити однорідне еластичне тісто. Розділити тісто на 7 частин, сформувати кульки, накрити плівкою та поставити в холодильник на 1 годину. Кожну кульку розкачати в круг, розрізати на 16 трикутників, викласти на широкий край по чайній ложці повидла та скрутити рогалики. Викласти заготовки на деко з пергаментом. Поставити в духовку, розігріту до 100 °C, потім підвищити температуру до 180 °C і випікати близько 30 хвилин до золотистого кольору. Готові рогалики щедро посипати цукровою пудрою.

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