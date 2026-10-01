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Головна Смак Рогалики "Молдавські" за 30 хвилин: холодне тісто без мороки

Рогалики "Молдавські" за 30 хвилин: холодне тісто без мороки

Ua ru
1 жовтня 2026 23:44
Рогалики з повидлом: ніжна домашня випічка з холодного тіста
Рогалики з повидлом. Фото: gospodynka.com.ua

Ці домашні рогалики легко приготувати з доступних продуктів, а тісто зручно формувати. Начинку можна змінювати на інше густе повидло або джем, який не витікатиме під час випікання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • живі дріжджі — 100 г;
  • тепле молоко — 290 мл.;
  • цукор — 200 г;
  • ваніль — дрібка;
  • холодне масло або маргарин — 250 г;
  • борошно — 900–950 г;
  • борошно — 100 г для підпилу.

Для начинки:

  • густе яблучне повидло — 550–600 г;
  • цукрова пудра — 100 г.
рецепт рогаликів з повидлом
Тісто та повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розкришити дріжджі, залити теплим молоком, додати цукор і перемішати.
  2. Додати ваніль та натерте холодне масло, потім поступово всипати борошно й замісити однорідне еластичне тісто.
  3. Розділити тісто на 7 частин, сформувати кульки, накрити плівкою та поставити в холодильник на 1 годину.
  4. Кожну кульку розкачати в круг, розрізати на 16 трикутників, викласти на широкий край по чайній ложці повидла та скрутити рогалики.
  5. Викласти заготовки на деко з пергаментом.
  6. Поставити в духовку, розігріту до 100 °C, потім підвищити температуру до 180 °C і випікати близько 30 хвилин до золотистого кольору.
  7. Готові рогалики щедро посипати цукровою пудрою.

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десерт рецепт випічка булочки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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