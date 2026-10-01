Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус "Молдавские" рогалики за 30 минут: холодное тесто без лишних хлопот

"Молдавские" рогалики за 30 минут: холодное тесто без лишних хлопот

Ua ru
1 октября 2026 23:44
Рогалики с вареньем: нежная домашняя выпечка из холодного теста
Рогалики с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние рогалики легко приготовить из доступных продуктов, а тесто удобно формировать. Начинку можно заменить на другое густое варенье или джем, который не будет вытекать во время выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • свежие дрожжи — 100 г;
  • теплое молоко — 290 мл;
  • сахар — 200 г;
  • ваниль — щепотка;
  • холодное масло или маргарин — 250 г;
  • мука — 900–950 г;
  • мука — 100 г для подсыпки.

Для начинки:

  • густое яблочное варенье — 550–600 г;
  • сахарная пудра — 100 г.
рецепт рогаликів з повидлом
Тесто и повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Раскрошить дрожжи, залить тёплым молоком, добавить сахар и перемешать.
  2. Добавить ваниль и натертое холодное масло, затем постепенно всыпать муку и замесить однородное эластичное тесто.
  3. Разделить тесто на 7 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
  4. Каждый шарик раскатать в круг, разрезать на 16 треугольников, выложить на широкий край по чайной ложке повидла и скрутить рогалики.
  5. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  6. Поставить в духовку, разогретую до 100 °C, затем повысить температуру до 180 °C и выпекать около 30 минут до золотистого цвета.
  7. Готовые рогалики щедро посыпать сахарной пудрой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Читайте также:

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

десерт рецепт выпечка булочки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации