Рогалики с вареньем: нежная домашняя выпечка из холодного теста

Рогалики с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua

Эти домашние рогалики легко приготовить из доступных продуктов, а тесто удобно формировать. Начинку можно заменить на другое густое варенье или джем, который не будет вытекать во время выпечки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свежие дрожжи — 100 г;

теплое молоко — 290 мл;

сахар — 200 г;

ваниль — щепотка;

холодное масло или маргарин — 250 г;

мука — 900–950 г;

мука — 100 г для подсыпки.

Для начинки:

густое яблочное варенье — 550–600 г;

сахарная пудра — 100 г.

Тесто и повидло. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Раскрошить дрожжи, залить тёплым молоком, добавить сахар и перемешать. Добавить ваниль и натертое холодное масло, затем постепенно всыпать муку и замесить однородное эластичное тесто. Разделить тесто на 7 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час. Каждый шарик раскатать в круг, разрезать на 16 треугольников, выложить на широкий край по чайной ложке повидла и скрутить рогалики. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Поставить в духовку, разогретую до 100 °C, затем повысить температуру до 180 °C и выпекать около 30 минут до золотистого цвета. Готовые рогалики щедро посыпать сахарной пудрой.

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