Рогалики с вареньем: нежная домашняя выпечка из холодного теста

"Молдавские" рогалики за 30 минут: холодное тесто без лишних хлопот
Ua ru
1 октября 2026 23:44
Рогалики с вареньем. Фото: gospodynka.com.ua
Эти домашние рогалики легко приготовить из доступных продуктов, а тесто удобно формировать. Начинку можно заменить на другое густое варенье или джем, который не будет вытекать во время выпечки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свежие дрожжи — 100 г;
- теплое молоко — 290 мл;
- сахар — 200 г;
- ваниль — щепотка;
- холодное масло или маргарин — 250 г;
- мука — 900–950 г;
- мука — 100 г для подсыпки.
Для начинки:
- густое яблочное варенье — 550–600 г;
- сахарная пудра — 100 г.
Способ приготовления
- Раскрошить дрожжи, залить тёплым молоком, добавить сахар и перемешать.
- Добавить ваниль и натертое холодное масло, затем постепенно всыпать муку и замесить однородное эластичное тесто.
- Разделить тесто на 7 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
- Каждый шарик раскатать в круг, разрезать на 16 треугольников, выложить на широкий край по чайной ложке повидла и скрутить рогалики.
- Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Поставить в духовку, разогретую до 100 °C, затем повысить температуру до 180 °C и выпекать около 30 минут до золотистого цвета.
- Готовые рогалики щедро посыпать сахарной пудрой.
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