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Головна Смак Ролліні з куркою та сиром за 20 хвилин: знадобиться 500 г фаршу

Ролліні з куркою та сиром за 20 хвилин: знадобиться 500 г фаршу

Ua ru
2 жовтня 2026 22:44
Ролліні з куркою та моцарелою: хрустка випічка з тіста філо
Ролліні з куркою та сиром. Фото: кадр з відео

Ніжна м’ясна начинка з розплавленим сиром у тонкому хрусткому тісті — вдалий варіант для швидкого перекусу або домашньої вечері. Підготовка не потребує багато часу, а більшість роботи виконує духовка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • моцарела — за смаком;
  • свіжа зелень — невеликий пучок;
  • вершкове масло — для змащування тіста;
  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • кунжут — для посипання;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • тісто філо — необхідна кількість;
  • рослинна олія — для смаження.
рецепт ролліні з куркою
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати цибулю та часник, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості.
  2. Додати курячий фарш, розбити грудочки та готувати близько 10 хвилин до готовності.
  3. Посолити, поперчити, додати подрібнену зелень і охолодити.
  4. Додати до фаршу натерту моцарелу та перемішати.
  5. Листи тіста філо розрізати навпіл і змастити розтопленим вершковим маслом.
  6. Викласти начинку вздовж короткого краю та загорнути тісто, формуючи роліні.
  7. Перекласти заготовки на деко з пергаментом.
  8. Змішати жовток із молоком, змастити роліні та посипати кунжутом.
  9. Випікати при 180 °C приблизно 15–20 хвилин до золотистої скоринки.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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