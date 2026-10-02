Ролліні з куркою та моцарелою: хрустка випічка з тіста філо

Ролліні з куркою та сиром за 20 хвилин: знадобиться 500 г фаршу
Ua ru
2 жовтня 2026 22:44
Ролліні з куркою та сиром. Фото: кадр з відео
Ніжна м’ясна начинка з розплавленим сиром у тонкому хрусткому тісті — вдалий варіант для швидкого перекусу або домашньої вечері. Підготовка не потребує багато часу, а більшість роботи виконує духовка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- курячий фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- моцарела — за смаком;
- свіжа зелень — невеликий пучок;
- вершкове масло — для змащування тіста;
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- кунжут — для посипання;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- тісто філо — необхідна кількість;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати цибулю та часник, обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості.
- Додати курячий фарш, розбити грудочки та готувати близько 10 хвилин до готовності.
- Посолити, поперчити, додати подрібнену зелень і охолодити.
- Додати до фаршу натерту моцарелу та перемішати.
- Листи тіста філо розрізати навпіл і змастити розтопленим вершковим маслом.
- Викласти начинку вздовж короткого краю та загорнути тісто, формуючи роліні.
- Перекласти заготовки на деко з пергаментом.
- Змішати жовток із молоком, змастити роліні та посипати кунжутом.
- Випікати при 180 °C приблизно 15–20 хвилин до золотистої скоринки.
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