Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Роллини с курицей и сыром за 20 минут: понадобится 500 г фарша

Роллини с курицей и сыром за 20 минут: понадобится 500 г фарша

Ua ru
2 октября 2026 22:44
Роллини с курицей и моцареллой: хрустящая выпечка из теста фило
Роллини с курицей и сыром. Фото: кадр из видео

Нежная мясная начинка с плавленым сыром в тонком хрустящем тесте — отличный вариант для быстрого перекуса или домашнего ужина. Приготовление не занимает много времени, а большую часть работы выполняет духовка.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • моцарелла — по вкусу;
  • свежая зелень — небольшой пучок;
  • сливочное масло — для смазывания теста;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • кунжут — для посыпки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • тесто фило — необходимое количество;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт ролліні з куркою
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать лук и чеснок, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
  2. Добавить куриный фарш, разбить комки и готовить около 10 минут до готовности.
  3. Посолить, поперчить, добавить измельчённую зелень и остудить.
  4. Добавить в фарш натертую моцареллу и перемешать.
  5. Листы теста фило разрезать пополам и смазать растопленным сливочным маслом.
  6. Выложить начинку вдоль короткого края и завернуть тесто, формируя рулетики.
  7. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
  8. Смешать желток с молоком, смазать роллы и посыпать кунжутом.
  9. Выпекать при 180 °C примерно 15–20 минут до появления золотистой корочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Читайте также:

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

рецепт выпечка мясной фарш роллини
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации