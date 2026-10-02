Роллини с курицей и моцареллой: хрустящая выпечка из теста фило

Роллини с курицей и сыром за 20 минут: понадобится 500 г фарша
Ua ru
2 октября 2026 22:44
Роллини с курицей и сыром. Фото: кадр из видео
Нежная мясная начинка с плавленым сыром в тонком хрустящем тесте — отличный вариант для быстрого перекуса или домашнего ужина. Приготовление не занимает много времени, а большую часть работы выполняет духовка.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриный фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- моцарелла — по вкусу;
- свежая зелень — небольшой пучок;
- сливочное масло — для смазывания теста;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- кунжут — для посыпки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- тесто фило — необходимое количество;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Мелко нарезать лук и чеснок, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости.
- Добавить куриный фарш, разбить комки и готовить около 10 минут до готовности.
- Посолить, поперчить, добавить измельчённую зелень и остудить.
- Добавить в фарш натертую моцареллу и перемешать.
- Листы теста фило разрезать пополам и смазать растопленным сливочным маслом.
- Выложить начинку вдоль короткого края и завернуть тесто, формируя рулетики.
- Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Смешать желток с молоком, смазать роллы и посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180 °C примерно 15–20 минут до появления золотистой корочки.
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