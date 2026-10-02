Роллини с курицей и моцареллой: хрустящая выпечка из теста фило

Роллини с курицей и сыром. Фото: кадр из видео

Нежная мясная начинка с плавленым сыром в тонком хрустящем тесте — отличный вариант для быстрого перекуса или домашнего ужина. Приготовление не занимает много времени, а большую часть работы выполняет духовка.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

моцарелла — по вкусу;

свежая зелень — небольшой пучок;

сливочное масло — для смазывания теста;

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

кунжут — для посыпки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

тесто фило — необходимое количество;

растительное масло — для жарки.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Мелко нарезать лук и чеснок, обжарить на небольшом количестве масла до мягкости. Добавить куриный фарш, разбить комки и готовить около 10 минут до готовности. Посолить, поперчить, добавить измельчённую зелень и остудить. Добавить в фарш натертую моцареллу и перемешать. Листы теста фило разрезать пополам и смазать растопленным сливочным маслом. Выложить начинку вдоль короткого края и завернуть тесто, формируя рулетики. Переложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смешать желток с молоком, смазать роллы и посыпать кунжутом. Выпекать при 180 °C примерно 15–20 минут до появления золотистой корочки.

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