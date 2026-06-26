Абрикосы с сыром камамбер: рецепт запеченной закуски с медом и орехами

Абрикосы с камамбером. ФОТО: HAYOVASWEETS

Нежное сочетание запеченных абрикосов, расплавленного камамбера и меда создает простое, но очень изысканное блюдо. Такое блюдо можно подать в качестве десерта или легкой летней закуски.

Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

абрикосы — 6–8 шт.;

сыр камамбер — 100–120 г;

грецкие орехи — 30–40 г;

мед — 1–2 ст. л.

Закуска с сыром. ФОТО: HAYOVASWEETS

Способ приготовления

Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить половинки в форму или на противень срезом вверх. На каждую половинку выложить небольшой кусочек камамбера и добавить орехи. Запекать при температуре 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а фрукты не станут мягкими. Готовую закуску достать из духовки и полить медом перед подачей. Подавать тёплой или слегка охлаждённой.

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