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Главная Вкус Абрикосы с камамбером: рецепт ароматной летней закуски

Абрикосы с камамбером: рецепт ароматной летней закуски

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 03:04
Абрикосы с сыром камамбер: рецепт запеченной закуски с медом и орехами
Абрикосы с камамбером. ФОТО: HAYOVASWEETS

Нежное сочетание запеченных абрикосов, расплавленного камамбера и меда создает простое, но очень изысканное блюдо. Такое блюдо можно подать в качестве десерта или легкой летней закуски.

Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • абрикосы — 6–8 шт.;
  • сыр камамбер — 100–120 г;
  • грецкие орехи — 30–40 г;
  • мед — 1–2 ст. л.
рецепт абрикосів з камамбером
Закуска с сыром. ФОТО: HAYOVASWEETS

Способ приготовления

  1. Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  2. Выложить половинки в форму или на противень срезом вверх.
  3. На каждую половинку выложить небольшой кусочек камамбера и добавить орехи.
  4. Запекать при температуре 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а фрукты не станут мягкими.
  5. Готовую закуску достать из духовки и полить медом перед подачей. Подавать тёплой или слегка охлаждённой.

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абрикос рецепт камамбер
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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