Абрикосы с сыром камамбер: рецепт запеченной закуски с медом и орехами

Абрикосы с камамбером: рецепт ароматной летней закуски
Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 03:04
Абрикосы с камамбером. ФОТО: HAYOVASWEETS
Нежное сочетание запеченных абрикосов, расплавленного камамбера и меда создает простое, но очень изысканное блюдо. Такое блюдо можно подать в качестве десерта или легкой летней закуски.
Рецепт опубликовала Украинская правда, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- абрикосы — 6–8 шт.;
- сыр камамбер — 100–120 г;
- грецкие орехи — 30–40 г;
- мед — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
- Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Выложить половинки в форму или на противень срезом вверх.
- На каждую половинку выложить небольшой кусочек камамбера и добавить орехи.
- Запекать при температуре 180 °C около 15–20 минут, пока сыр не расплавится, а фрукты не станут мягкими.
- Готовую закуску достать из духовки и полить медом перед подачей. Подавать тёплой или слегка охлаждённой.
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