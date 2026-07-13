Оладьи из кабачков и капусты на сковороде: простой рецепт для повседневного меню

Кабачки и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон молодых овощей хочется готовить легкие, простые и полезные блюда. Эти оладьи из кабачков и капусты покоряют нежной текстурой и аппетитной румяной корочкой. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, а готовятся из доступных продуктов буквально за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 200 г;

кабачки — 300 г;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу;

сладкая паприка — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

сметана — для подачи;

свежая зелень — для подачи.

Оладьи из капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче. Кабачки натереть на средней терке и добавить к капусте вместе с измельченным чесноком. Добавить яйцо, соль, паприку, черный молотый перец и муку. Перемешать до однородности. Масса должна оставаться нежной и хорошо держать форму. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать овощную смесь ложкой и формировать небольшие оладьи. Жарить на небольшом огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать оладьи горячими со сметаной и свежей зеленью.

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