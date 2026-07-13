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Головна Смак Страви з кабачків на щодень: знадобиться молода капуста

Страви з кабачків на щодень: знадобиться молода капуста

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 12:44
Кабачково-капустяні оладки на сковороді: простий рецепт для щоденного меню
Кабачки та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон молодих овочів хочеться готувати легкі, прості та корисні страви. Ці оладки з кабачків і капусти підкорюють ніжною текстурою та апетитною рум'яною скоринкою. Вони чудово смакують як самостійна страва або як гарнір до м'яса, а готуються з доступних продуктів буквально за лічені хвилини.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста молода — 200 г;
  • кабачки — 300 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • солодка паприка — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • сметана — для подачі;
  • зелень свіжа — для подачі.
рецепт страви з кабачків та капусти
Кабчкові оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Тонко нашаткувати капусту, посолити та трохи прим'яти руками, щоб вона стала м'якшою. 
  2. Кабачки натерти на середній тертці та додати до капусти разом із подрібненим часником.
  3. Додати яйце, сіль, паприку, чорний мелений перець і борошно.
  4. Перемішати до однорідності. Маса має залишатися ніжною та добре тримати форму.
  5. Розігріти сковороду з олією, викладати овочеву суміш ложкою та формувати невеликі оладки. 
  6. Смажити на невеликому вогні по 5–7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
  7. Подавати оладки гарячими зі сметаною та свіжою зеленню.

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капуста рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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