Кабачково-капустяні оладки на сковороді: простий рецепт для щоденного меню

Страви з кабачків на щодень: знадобиться молода капуста
Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 12:44
Кабачки та капуста. Фото: gospodynka.com.ua
У сезон молодих овочів хочеться готувати легкі, прості та корисні страви. Ці оладки з кабачків і капусти підкорюють ніжною текстурою та апетитною рум'яною скоринкою. Вони чудово смакують як самостійна страва або як гарнір до м'яса, а готуються з доступних продуктів буквально за лічені хвилини.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 200 г;
- кабачки — 300 г;
- часник — 2 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- солодка паприка — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження;
- сметана — для подачі;
- зелень свіжа — для подачі.
Спосіб приготування
- Тонко нашаткувати капусту, посолити та трохи прим'яти руками, щоб вона стала м'якшою.
- Кабачки натерти на середній тертці та додати до капусти разом із подрібненим часником.
- Додати яйце, сіль, паприку, чорний мелений перець і борошно.
- Перемішати до однорідності. Маса має залишатися ніжною та добре тримати форму.
- Розігріти сковороду з олією, викладати овочеву суміш ложкою та формувати невеликі оладки.
- Смажити на невеликому вогні по 5–7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
- Подавати оладки гарячими зі сметаною та свіжою зеленню.
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