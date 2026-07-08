Хрустящие треугольники из лаваша с курицей: быстрый перекус за 15 минут

Хрустящие треугольники из лаваша с курицей. Фото: кадр из видео

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящей находкой. Обычный лаваш, нежное куриное филе и хрустящая панировка превращаются в ароматный перекус, который нравится и взрослым, и детям. Готовится всего за 15 минут, а исчезает со стола ещё быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

круглый лаваш — 5 шт.;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

паприка — по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

панировочные сухари — 150–200 г;

растительное масло — для жарки.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриное филе измельчить в блендере до состояния фарша. Добавить соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок, хорошо перемешать. На каждый круглый лаваш нанести тонкий слой куриной начинки. Разрезать лаваши на треугольники. Яйца взбить с щепоткой соли. Каждый кусочек лаваша сначала обмакнуть в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях. Обжарить треугольники на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Готовый перекус выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. По желанию в панировочные сухари можно добавить любимые специи для ещё более насыщенного аромата.

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