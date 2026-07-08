Хрустящие треугольники из лаваша с курицей: быстрый перекус за 15 минут

Блюдо за 15 минут — завтрак или перекус: понадобится 5 шт. круглых лавашей
Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 05:04
Хрустящие треугольники из лаваша с курицей. Фото: кадр из видео
Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящей находкой. Обычный лаваш, нежное куриное филе и хрустящая панировка превращаются в ароматный перекус, который нравится и взрослым, и детям. Готовится всего за 15 минут, а исчезает со стола ещё быстрее.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- круглый лаваш — 5 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- панировочные сухари — 150–200 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Куриное филе измельчить в блендере до состояния фарша.
- Добавить соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок, хорошо перемешать.
- На каждый круглый лаваш нанести тонкий слой куриной начинки. Разрезать лаваши на треугольники.
- Яйца взбить с щепоткой соли. Каждый кусочек лаваша сначала обмакнуть в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить треугольники на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовый перекус выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- По желанию в панировочные сухари можно добавить любимые специи для ещё более насыщенного аромата.
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