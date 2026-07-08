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Головна Смак Страва за 15 хвилин сніданок або перекус: знадобиться 5 шт. круглих лавашів

Страва за 15 хвилин сніданок або перекус: знадобиться 5 шт. круглих лавашів

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 05:04
Хрусткі трикутники з лаваша з куркою: швидкий перекус за 15 хвилин
Хрусткі трикутники з лаваша з куркою. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ситне, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Звичайний лаваш, ніжне куряче філе та хрустка паніровка перетворюються на ароматний перекус, який подобається і дорослим, і дітям. Готується всього за 15 хвилин, а зникає зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • куряче філе — 500 г;
  • круглий лаваш — 5 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • паприка — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • панірувальні сухарі — 150–200 г;
  • олія — для смаження.
рецепт на сніданок з лавашем та сиром
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Куряче філе подрібнити у блендері до стану фаршу.
  2. Додати сіль, перець, паприку та пропущений через прес часник, добре перемішати.
  3. На кожен круглий лаваш нанести тонкий шар курячої начинки. Розрізати лаваші на трикутники.
  4. Яйця збити з дрібкою солі. Кожен шматочок лаваша занурити спочатку в яйце, потім обваляти у панірувальних сухарях.
  5. Обсмажити трикутники на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки.
  6. Готовий перекус викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
  7. За бажанням у сухарі можна додати улюблені спеції для ще більш насиченого аромату.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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