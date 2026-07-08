Хрусткі трикутники з лаваша з куркою: швидкий перекус за 15 хвилин

Хрусткі трикутники з лаваша з куркою. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне й ситне, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Звичайний лаваш, ніжне куряче філе та хрустка паніровка перетворюються на ароматний перекус, який подобається і дорослим, і дітям. Готується всього за 15 хвилин, а зникає зі столу ще швидше.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

круглий лаваш — 5 шт.;

яйця — 2 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

паприка — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

панірувальні сухарі — 150–200 г;

олія — для смаження.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Куряче філе подрібнити у блендері до стану фаршу. Додати сіль, перець, паприку та пропущений через прес часник, добре перемішати. На кожен круглий лаваш нанести тонкий шар курячої начинки. Розрізати лаваші на трикутники. Яйця збити з дрібкою солі. Кожен шматочок лаваша занурити спочатку в яйце, потім обваляти у панірувальних сухарях. Обсмажити трикутники на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистої скоринки. Готовий перекус викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. За бажанням у сухарі можна додати улюблені спеції для ще більш насиченого аромату.

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