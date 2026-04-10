Главная Вкус Быстрые салаты на Пасху: 5 рецептов, которые исчезают со стола первыми

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 21:04
Салаты на столе. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется накрыть праздничный стол без лишних хлопот — эти салаты станут идеальным решением. Они готовятся быстро, выглядят аппетитно и сочетают в себе простоту и насыщенный вкус. Именно такие блюда первыми исчезают со стола, оставляя после себя только пустые тарелки и довольных гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Салат №1 — с тунцом и огурцом

Салат с тунцом и огурцом. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • тунец — 1 банка;
  • кукуруза — 1 банка;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Огурцы и вареные яйца нарезать кубиками, добавить тунец без жидкости и кукурузу.
  2. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать до нежной консистенции.

Салат №2 — с колбасой и сыром

Салат с колбасой и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • огурец — 1 шт.;
  • колбаса или ветчина — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Огурец, колбасу, яйца и сыр нарезать соломкой или кубиками.
  2. Добавить майонез, специи и хорошо перемешать до однородности.

Салат №3 — с крабовыми палочками и апельсином

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

Читайте также:
  • крабовые палочки — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • кукуруза — 0,5 банки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • майонез — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки и яйца нарезать, апельсин очистить от пленок и измельчить.
  2. Добавить кукурузу, чеснок и майонез, осторожно перемешать.

Салат №4 — с куриной печенью

Салат с куриной печенью. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • куриная печень — 300-400 г;
  • перец сладкий — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Печень обжарить до готовности и нарезать. Лук замариновать с уксусом и сахаром.
  2. Смешать с печенью и нарезанным перцем, добавить майонез и специи, перемешать.

Салат №5 — с рукколой, виноградом и фетой

Салат с фетой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • руккола — 1 пучок;
  • виноград — 250 г;
  • оливки — 140 г;
  • сыр фета — 250 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. В тарелку выложить рукколу, виноград, оливки и сыр.
  2. Добавить заправку из оливкового масла, лимонного сока и горчицы, аккуратно перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
