Быстрые салаты на Пасху: 5 рецептов, которые исчезают со стола первыми

Салаты на столе.

Если хочется накрыть праздничный стол без лишних хлопот — эти салаты станут идеальным решением. Они готовятся быстро, выглядят аппетитно и сочетают в себе простоту и насыщенный вкус. Именно такие блюда первыми исчезают со стола, оставляя после себя только пустые тарелки и довольных гостей.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Салат №1 — с тунцом и огурцом

Салат с тунцом и огурцом. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

огурцы — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

тунец — 1 банка;

кукуруза — 1 банка;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы и вареные яйца нарезать кубиками, добавить тунец без жидкости и кукурузу. Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать до нежной консистенции.

Салат №2 — с колбасой и сыром

Салат с колбасой и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

огурец — 1 шт.;

колбаса или ветчина — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурец, колбасу, яйца и сыр нарезать соломкой или кубиками. Добавить майонез, специи и хорошо перемешать до однородности.

Салат №3 — с крабовыми палочками и апельсином

Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

кукуруза — 0,5 банки;

чеснок — 1 зубчик;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Крабовые палочки и яйца нарезать, апельсин очистить от пленок и измельчить. Добавить кукурузу, чеснок и майонез, осторожно перемешать.

Салат №4 — с куриной печенью

Салат с куриной печенью. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

куриная печень — 300-400 г;

перец сладкий — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

уксус — 1 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления

Печень обжарить до готовности и нарезать. Лук замариновать с уксусом и сахаром. Смешать с печенью и нарезанным перцем, добавить майонез и специи, перемешать.

Салат №5 — с рукколой, виноградом и фетой

Салат с фетой. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

руккола — 1 пучок;

виноград — 250 г;

оливки — 140 г;

сыр фета — 250 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица зернистая — 1 ч. л.

Способ приготовления

В тарелку выложить рукколу, виноград, оливки и сыр. Добавить заправку из оливкового масла, лимонного сока и горчицы, аккуратно перемешать.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась