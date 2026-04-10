Быстрые салаты на Пасху: 5 рецептов, которые исчезают со стола первыми
Если хочется накрыть праздничный стол без лишних хлопот — эти салаты станут идеальным решением. Они готовятся быстро, выглядят аппетитно и сочетают в себе простоту и насыщенный вкус. Именно такие блюда первыми исчезают со стола, оставляя после себя только пустые тарелки и довольных гостей.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Салат №1 — с тунцом и огурцом
Вам понадобится:
- огурцы — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- тунец — 1 банка;
- кукуруза — 1 банка;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурцы и вареные яйца нарезать кубиками, добавить тунец без жидкости и кукурузу.
- Добавить майонез, приправить солью и перцем, перемешать до нежной консистенции.
Салат №2 — с колбасой и сыром
Вам понадобится:
- огурец — 1 шт.;
- колбаса или ветчина — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурец, колбасу, яйца и сыр нарезать соломкой или кубиками.
- Добавить майонез, специи и хорошо перемешать до однородности.
Салат №3 — с крабовыми палочками и апельсином
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- кукуруза — 0,5 банки;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки и яйца нарезать, апельсин очистить от пленок и измельчить.
- Добавить кукурузу, чеснок и майонез, осторожно перемешать.
Салат №4 — с куриной печенью
Вам понадобится:
- куриная печень — 300-400 г;
- перец сладкий — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- уксус — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Печень обжарить до готовности и нарезать. Лук замариновать с уксусом и сахаром.
- Смешать с печенью и нарезанным перцем, добавить майонез и специи, перемешать.
Салат №5 — с рукколой, виноградом и фетой
Вам понадобится:
- руккола — 1 пучок;
- виноград — 250 г;
- оливки — 140 г;
- сыр фета — 250 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица зернистая — 1 ч. л.
Способ приготовления
- В тарелку выложить рукколу, виноград, оливки и сыр.
- Добавить заправку из оливкового масла, лимонного сока и горчицы, аккуратно перемешать.
